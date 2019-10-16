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В Уфе временно ограничат движение транспорта по улице Правды

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе временно ограничат движение транспорта по улице Правды Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе на три дня перокроют участок улицы Правды.

Как сообщает столичная мэрия, в связи с проведением сельскохозяйственных и тематических ярмарок выходного дня 19, 26 октября и 2 ноября с 8.00 часов до 16.00 часов будет перекрыто движение транспортных средств по улице Правды на участке от улицы Таллинская до улицы Ухтомского.

На время действия ограничения движения на указанном участке изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.

Администрация Уфы обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к временным вводимым ограничениям движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.

Теги: ограничение движения
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