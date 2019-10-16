Стартовал третий сезон конкурса «Лидеры России»

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России запустили третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 года. Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы мероприятий, с помощью которых оценивается уровень развития управленческих компетенций.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017-2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018-2019 году – 227 тысяч заявок). За два года назначения на высокие позиции получили 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров. Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

Конкурс является отличной платформой для региональных лидеров. Многие считают, что в регионах сложно пробиться и нет места для реализации сильных управленцев. Конкурс дает возможность людям на местах показать себя, найти наставников федерального уровня, чтобы научиться у них ставить и решать глобальные задачи. В новом сезоне конкурса уже на этапе окружных полуфиналов у участников появится возможность познакомиться с представителями региональной власти и владельцами крупного регионального и федерального бизнеса, завести связи на местах и попробовать решить реальные задачи, стоящие перед регионом.

В этом сезоне, как и в предыдущем, все участники будут реализовывать социальный проект, который принесет пользу каждому региону. По опыту прошлого года, многие проекты были поддержаны региональными властями и продолжают развиваться. На первом этапе конкурса проходит онлайн-регистрация участников и запись видеоинтервью (до 27 октября). В октябре-декабре состоится дистанционный этап, в январе-марте очные полуфиналы в восьми федеральных округах, в марте 2020 года – суперфинал. В третьем сезоне будут запущены профессиональные специализации конкурса – «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии», что, по мнению организаторов конкурса, позволит отобрать успешных управленцев для данных сфер. Кроме того, модернизирован формат теста общих знаний. Теперь он носит обучающий характер и для его прохождения даются три попытки. Засчитывается лучший результат. Наставниками для победителей конкурса станут известные государственные деятели, руководители крупных корпораций и бизнеса. 300 финалистов получат по 1 млнрублей на выбранную программу обучения в любом из российских вузов. Из числа победителей отбираются участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Каждый участник конкурса, прошедший тестирование, получит рекомендации по развитию своих управленческих компетенций от лучших HR специалистов.

В начале сентября в Уфе объявили победителей конкурса «Управленческая команда 2020-2025» кадрового проекта «Лидеры Башкортостана». Он инициирован администрацией главы республики, чтобы выявить управленцев для формирования управленческих резервов для последующей работы как в органах государственной и муниципальной власти, так и в крупных корпорациях, работающих в регионе. 50 участников конкурса стали финалистами. Все они трудятся в различных отраслях — занимаются добычей и переработкой ископаемых, финансовой деятельностью, заняты в строительстве и промышленности, в сфере образования и воспитания, науке, медицине Главный приз конкурса — предложение о руководящей работе в госструктурах, а также участие в программе «Наставничество».