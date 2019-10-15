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Мустай Карим: Как Башкирия чествовала народного поэта

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ
Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в театре оперы и балета состоялся торжественный вечер, посвященный 50-летию со дня рождения народного поэта Башкирии Мустая Карима. Кто и как поздравлял юбиляра, рассказала газета «Советская Башкирия» в ноябре 1969 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Вечер в Башопере кратким вступительным словом о творчестве художника открыл секретарь Башкирского обкома компартии Тагир Ахунзянов. После чего народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму была вручена Почетная Грамота Президиума Верховного Совета БАССР — «за большие заслуги в развитии башкирской советской литературы».

«Много, очень много теплых слов было сказано в этот вечер в адрес талантливого поэта земли Башкирской», — отмечают в издании. На праздник в Уфу приехали многочисленные гости и друзья поэта. От Союзов писателей СССР и РСФСР Мустая Карима приветствовал его фронтовой друг, поэт Михаил Дудин, от товарищей по перу высказался старейший поэт Татарии Хасан Туфан.

«С волнением слушал зал полное горячей любви и признания Слово народного поэта Дагестана, большого друга Мустая Карима – Расула Гамзатова», — говорится в газете. От имени Московской писательской организации Мустая Карима приветствовал главный редактор еженедельника «Литературная Россия» Константин Поздняев.

Многочисленные телеграммы, адреса, подарки, цветы... Все это – выражение огромной любви к поэту, чей талант перешагнул границы республики, отмечается в публикации.

В конце юбилейного вечера с ответным словом выступил сам Мустай Карим. После чего состоялся большой концерт, сообщила газета «Советская Башкирия» 15 ноября 1969 года.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

20 октября 2019 года республика отметит вековой юбилей народного поэта Башкортостана Мустая Карима. В этот день на телеканале «Россия 1» покажут картину «Мустай», приуроченную к 100-летию поэта. Также на этой неделе в Уфе открывается театральный декадник, посвященный Мустаю Кариму.

Теги: Национальный архив РБ, архив печати, Мустай Карим, юбилеи
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