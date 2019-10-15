6 важных вопросов к «ПОЛИЭФ» после нештатной ситуации
УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ» /.
На прошлой неделе на предприятии АО «ПОЛИЭФ» под Благовещенском произошло разрушение фрагмента стены запасного резервуара очистных сооружений. Часть сточных вод попала на территорию и за пределы завода. Несколько дней ведутся работы на месте происшествия и на прилегающей территории. Население в Уфе и Благовещенске обеспокоено, несмотря на комментарии экспертов и официальных лиц. Мы решили задать несколько вопросов «ПОЛИЭФ», чтобы все знать наверняка.
Вечером 9 октября на предприятии АО«ПОЛИЭФ» под Благовещенском обрушилась часть стены резервуара, в котором находились стоки с производства. Всю ночь 9 и 10 октября шли оперативные работы, направленные на локализацию происшествия. Был создан штаб, куда вошли сотрудники предприятия, МЧС, экологи, представители правительства республики.
В зоне резервуара нет рабочих мест, никто не пострадал. Резервуар был построен в 2005 году, так же как и само предприятие. По предварительной версии, причина обрушения может быть в скрытых конструкционных особенностях резервуара.
Мобилизационные службы региона совместно с предприятием сработали оперативно и приняли все необходимые меры для локализации ситуации. Основной задачей стало не допустить попадания части промстоков в близлежащие водоемы, прежде всего в реку Изяк. Для этого построены три котлована-ловушки объемом более 40 000 м3. Этого объема более чем достаточно для сбора всей воды, так или иначе соприкасавшейся со стоками.
Другой близкий к месту аварии ручей Казмышла, ширина которого доходит до полуметра, а глубина всего 30 см, отсечен и направлен в реку Изяк по новому руслу, построенному по схеме, исключающей его соприкосновение с водой в котлованах-ловушках.
В котлованах начат процесс осаждения органических веществ для последующего их сбора, вывоза и утилизации в соответствии с нормативами законодательства. Ведется постоянный мониторинг состояния окружающей среды и водных объектов, осуществляется контроль воздушной среды. Результаты можно посмотреть на сайте предприятия.
По сведениям АО «ПОЛИЭФ», класс опасности веществ, которые могли попасть в водоемы и представлять риск для питьевой воды, низкий, как и их концентрация.
Тем не менее все необходимые меры для минимизации даже таких рисков были предприняты — построены котлованы-ловушки, качество воды постоянно контролируется «Уфаводоканалом» и УГАК.
Данные по мониторингу качества питьевой воды находятся в открытом доступе на сайте «Уфаводоканала».
Отборы проб воды в Казмышле проводятся с периодичностью раз в 2 часа. Содержание кислорода как основного маркера чистоты воды находится в пределах нормы с момента самого происшествия и по сей день.
Да, вода из-под крана была и остается безопасной, ее можно пить и готовить на ней пищу, купаться, мыть руки и так далее. Это подтверждают анализы лаборатории МУП «Уфаводоканал».
Неизвестно, кто и для чего запускает подобную дезинформацию в социальные сети и чаты. Полагаем, что выяснение данных вопросов – компетенция соответствующих органов.
С результатами анализа водопроводной питьевой воды, которые публикуются каждые четыре часа, можно ознакомиться на официальном сайте МУП «Уфаводоканал».
По данным АО «ПОЛИЭФ», события, о которых идет речь, не связаны друг с другом. При этом в компании осознают ответственность и недопустимость подобных происшествий. Многие из сотрудников АО «ПОЛИЭФ» живут в Благовещенске и Благовещенском районе.
В настоящее время АО «ПОЛИЭФ» проводит полную ревизию всех технологических процессов, проверяет состояние резервуаров и при необходимости планирует начать их замену. После очистки поврежденного запасного резервуара он будет полностью демонтирован.
Кроме того, компания готова возместить экологический ущерб, нанесенный этим происшествием. Для дополнительного информирования общественности предприятие собирается в ближайшие дни организовать очередное заседание Общественного Совета, куда входят представители администрации Благовещенского района и жители города Благовещенска.