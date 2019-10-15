6 важных вопросов к «ПОЛИЭФ» после нештатной ситуации

2 С момента аварии прошло несколько дней. Что было сделано?

Мобилизационные службы региона совместно с предприятием сработали оперативно и приняли все необходимые меры для локализации ситуации. Основной задачей стало не допустить попадания части промстоков в близлежащие водоемы, прежде всего в реку Изяк. Для этого построены три котлована-ловушки объемом более 40 000 м3. Этого объема более чем достаточно для сбора всей воды, так или иначе соприкасавшейся со стоками.

Другой близкий к месту аварии ручей Казмышла, ширина которого доходит до полуметра, а глубина всего 30 см, отсечен и направлен в реку Изяк по новому руслу, построенному по схеме, исключающей его соприкосновение с водой в котлованах-ловушках.

В котлованах начат процесс осаждения органических веществ для последующего их сбора, вывоза и утилизации в соответствии с нормативами законодательства. Ведется постоянный мониторинг состояния окружающей среды и водных объектов, осуществляется контроль воздушной среды. Результаты можно посмотреть на сайте﻿ предприятия.