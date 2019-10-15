Башкирия в федеральных СМИ: Гумерова ответила украинскому депутату; «зеленый щит»

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия и еще 24 региона России досрочно выполнили программу по расселению аварийного жилья в 2019 году.

Расселили досрочно. В этом году досрочно выполнили показатели расселения аварийного жилья 25 регионов России из 85, сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень Фонда ЖКХ о реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Среди досрочно выполнивших программу регионов — Башкортостан, а также Владимирская, Воронежская, Курская, Липецкая, Московская, Калининградская, Мурманская, Ростовская, Астраханская, Иркутская, Кемеровская, Свердловская, Тюменская, Челябинская и Амурская области, Краснодарский, Пермский, Алтайский, Красноярский и Камчатский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Хакасия. Еще в девяти субъектах достигнуто более 50% выполнения показателей, говорится в сообщении. На 1 октября общий план по переселению граждан из аварийного жилья перевыполнен — переселено 10,33 тыс. человек (перевыполнение на 26%) и расселено более 180 тыс. кв. м (перевыполнение на 29%). На это было выделено 35,4 млрд рублей из федерального бюджета, еще 5,56 млрд рублей направили регионы, рассказали в ТАСС.

Сенатор от Башкирии ответила на заявление украинского парламентария. «На территории всей России, в том числе в Республике Крым, проводится большая работа по созданию условий для успешного сочетания женщинами профессиональной и семейной сфер жизни, их самореализации, заявила сенатор Лилия Гумерова на заседании Форума женщин-парламентариев в рамках 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде». Так сенатор от Башкирии ответила на заявление украинского парламентария «о якобы проведении дискриминационной политики в отношении прав женщин на территории полуострова», сообщает «Парламентская газета». «Международные наблюдатели, посетившие Крым, не выявили какой-либо дискриминации прав женщин», — подчеркнула Гумерова и рассказала, что женщины в России составляют 49% от общего количества граждан, занятых в экономике.

Операция «зеленый щит». «Российская газета» выясняла, как в регионах страны проходит создание лесопарковых зеленых поясов, и сообщила, что только семь регионов — среди которых Башкортостан, Амурская, Кировская, Рязанская, Свердловская, Смоленская и Тюменская области — полностью прошли всю процедуру создания лесопарковых зеленых поясов. Закон о «зеленых щитах», подписанный президентом РФ еще в 2016 году, ограничивает вырубку деревьев вокруг городов, предусматривает создание лесопарковых зеленых поясов — зон с ограниченным режимом природопользования, пояснили в издании.

В лидерах по организации детского отдыха. «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» провел исследование и выявил лучших из 85 российских регионов по организации детского отдыха. Как информирует РИА Новости, для оценки было установлено 12 критериев: учитывались доступность услуг организаций отдыха и оздоровления детей, обеспечение профессиональными кадрами, доля детей, отдохнувших в лагерях и санаториях в 2017-2018 годах, и наличие организаций отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В итоге лидерами рейтинга стали Москва, Краснодарский край и Свердловская область, набравшие по 17 баллов, на втором месте Санкт-Петербург, Нижегородская, Тюменская и Ульяновская области — по 15 баллов, замыкают тройку лидеров Башкортостан, Волгоградская и Саратовская области — по 14 баллов, рассказали в агентстве, отметив при этом, что в аутсайдерах рейтинга оказался Ненецкий автономный округ, набравший четыре балла.

Житель Уфы получит 2,4 тысячи евро по решению ЕСПЧ, узнали «Новые Известия». Сообщается, что «Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жителя Уфы Сергея Масленника, который в 2011 году был приговорен Верховным судом республики к нескольким годам условного заключения за комментарии в интернете. Тогда Масленник на сайте «Уфа губернская» разместил порядка нескольких сотен комментариев. Однако после сообщил, что ему принадлежат лишь четыре из них, а остальные, по его заверению, он не смог бы опубликовать физически», приводит издание подробности этого дела. В ЕСПЧ подтвердили, что права Масленника не были соблюдены. По данным газеты, компенсацию уфимец получит в течение ближайших трех месяцев.

Как нас обкрадывают. ИА REGNUM рассказывает об аферистах века цифровизации и сообщает, что массовая цифровизация жизни россиян породила «новую формацию» мошенников. «В последние годы все чаще для мошенничества стали использовать поддельные сайты или сайты-клоны реальных фирм и госорганов. Объединяет их одно — желание нас обокрасть», — говорится в сообщении. «Задача «фишинговых сайтов» «выудить» у посетителей данные банковских карт». По данным агентства, за первое полугодие 2018 года наблюдался рост числа аферистов в России — сразу на 11% (почти до 123 тысяч). Это своего рода «рекорд» за последние три года. За восемь месяцев этого года снова отмечается рост мошенничеств — на 15,8% (до 165,268 тыс.). «При этом активнее всех преступники проявили себя в Ростовской области, где прирост был более чем на 68%, в Башкирии — на 35,1% и в Ставропольском крае — почти на 35%», — сообщили в REGNUM.