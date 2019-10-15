Фото: Гостранс РБ В аэропорту «Уфа» освоили новый метод обработки самолетов против обледенения Фото: Гостранс РБ

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В аэропорту «Уфа» подготовились к зиме: предсезонное обслуживание прошли более 300 машин наземного обслуживания. Для обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями подготовлены четыре деайсера. В этом году будет применяться новая технология противообледенительной обработки воздушных судов — с работающими двигателями. Новый метод обеспечивает безопасность взлета воздушного судна в самых сложных метеоусловиях, отметили в пресс-службе аэропорта. Он позволяет обрабатывать борт непосредственно перед вылетом, что повышает эффективность защитного действия и вдвое сокращает время до взлета.

Также на аэродроме проведена обработка от грызунов, на которых могут охотиться птицы. Дополнительно сооружены пять биоакустических установок, которые воспроизводят тревожные сигналы птиц и отпугивают их.