Фото: Олег Яровиков Мэр Уфы посоветовал автолюбителям сменить летнюю резину на зимнюю Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава уфимской администрации Ульфат Мустафин посоветовал автолюбителям сменить летнюю резину на зимнюю. В ближайшие выходные температура воздуха ночью в столице Башкирии опустится ниже нуля. В связи с этим, на городских дорогах ожидается гололед.

«Прошу все городские службы начать противогололедную обработку проезжих частей. Это уже должно быть на контроле, особенно в ночное время», — сказал градоначальник.

По данным синоптиков, 20 и 21 октября ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. Также в будние дни прогнозируются осадки. Накануне в Уфе прошел сильный град.