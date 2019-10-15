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Владимир Путин с государственным визитом посетил Саудовскую Аравию

ПОЛИТИКА
Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Владимир Путин с государственным визитом посетил Саудовскую Аравию Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В понедельник Президент РФ Владимир Путин с государственным визитом посетил Саудовскую Аравию. Переговоры российского лидера с Королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом состоялись во дворце «Аль-Ямама» в Эр-Рияде, сообщается на сайте kremlin.ru.

Стороны обсудили координацию действий по стабилизации цен на нефть, положение дел в Сирии и в регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование.

Разговор зашел о наращивании многопланового взаимодействия по различным направлениям: сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, военно-технической кооперации и культурно-гуманитарных обменов.

Владимир Путин и Король Саудовской Аравии обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня, уделив особое внимание ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

По итогам визита подписан пакет двусторонних документов, среди которых как межведомственные, так и коммерческие соглашения.

В рамках визита предусмотрено также участие Владимира Путина в первом заседании Российско-саудовского экономического совета и беседа с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

Это второй в истории отношений стран визит президента России в королевство. Первый в 2007 году совершил также Владимир Путин. После этого контакты поддерживались, однако ответной поездки, ставшей первым в истории визитом короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, пришлось ждать десять лет — он побывал в Москве осенью 2017 года. Встречи на высшем уровне редки, хотя СССР в 1926 году стал первой страной, признавшей независимое саудовское государство, получившее современное название Королевство Саудовская Аравия, в 1932 году. С 1930-х до 1990-х отношения практически были заморожены, в Эр-Рияде не было советского посла. После того как посланники СССР Карим Хакимов (уроженец Бижбулякского района Башкирии) и Назир Тюрякулов по возвращении домой были репрессированы и расстреляны, король Абдель Азиз, называвший их своими друзьями, отказался принимать новых представителей советского государства.

Теги: Владимир Путин, международные отношения
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