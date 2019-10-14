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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе закрыли еще один киоск, где торговали шаурмой

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе закрыли еще один киоск, где торговали шаурмой Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии судебные приставы приостановили деятельность киоска «Шаурма Халяль».

Предприятие принадлежит местному предпринимателю и специализируется на приготовлении шаурмы, самсы, чебуреков и пирожков с мясом и другой мучной продукции.

Заведение общепита проверил Роспотребнадзор и выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Выяснилось, что помещение не оборудовано системой канализации, установлен лишь рукомойник. Во время приготовления блюд нарушается поточность технологических процессов, для работников нет отдельного умывальника – мойка инвентаря, сырья и рук осуществляется в одной раковине. Более того, у персонала отсутствуют личные медицинские книжки.

Установленные нарушения создают угрозу здоровью людей, а также влекут угрозу инфекционных и пищевых отравлений среди населения, констатируют специалисты.

Суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности, деятельность организации общепита приостановлена на 90 суток.

Теги: общепит
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