Фото: ИА «Башинформ» В Уфе закрыли еще один киоск, где торговали шаурмой Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии судебные приставы приостановили деятельность киоска «Шаурма Халяль».

Предприятие принадлежит местному предпринимателю и специализируется на приготовлении шаурмы, самсы, чебуреков и пирожков с мясом и другой мучной продукции.

Заведение общепита проверил Роспотребнадзор и выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Выяснилось, что помещение не оборудовано системой канализации, установлен лишь рукомойник. Во время приготовления блюд нарушается поточность технологических процессов, для работников нет отдельного умывальника – мойка инвентаря, сырья и рук осуществляется в одной раковине. Более того, у персонала отсутствуют личные медицинские книжки.

Установленные нарушения создают угрозу здоровью людей, а также влекут угрозу инфекционных и пищевых отравлений среди населения, констатируют специалисты.

Суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности, деятельность организации общепита приостановлена на 90 суток.