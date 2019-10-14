Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.22

EUR 70.72

14 октября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии не во всех школах хватает посуды

ОБЩЕСТВО
Фото: Общественная палата РБ

В Башкирии не во всех школах хватает посуды Фото: Общественная палата РБ

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

При мониторинге питания школьников в Бураевском районе Башкирии выяснилось, что не во всех школах хватает посуды, сообщает Общественная палата региона. Проверку в восьми общеобразовательных организациях района провел Общественный совет при местной администрации.

Выяснилось, что некоторые школьные столовые недостаточно обеспечены количеством столовой посуды и приборами, например в селе Шабаево и в СОШ N1 Бураево. Отделом образования подана заявка в Министерство образования РБ на приобретение столовой посуды и кухонного инвентаря на сумму 2 млн рублей.

В целом, организация горячего питания в школах района находится в удовлетворительном состоянии. Горячим питанием охвачены 95 % из общего количества детей.

Теги: школьное питание, мониторинг, Общественная палата РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Уфимца Тагира Гиндуллина назвали новым секс-символом шоу «Танцы» на ТНТ
24-летний уроженец Уфы Тагир Гиндуллин в третий раз поразил жюри шоу «Танцы» на ТНТ и прошел в следующий этап проекта. Парень не стал уходить от своего п
Четыре человека остаются в больнице после ДТП с пассажирским автобусом в Уфе
Четыре пассажира автобуса с различными травмами остаются в больнице Уфы. Об этом сообщили в республиканском МЧС. Детей и пациентов с тяжелым состоянием с
Под Уфой иномарка насмерть сбила двух молодых людей
Смертельная авария произошла в Уфимском районе Башкирии вечером 12 октября. 44-летний водитель Lifan X50 не успел нажать на педаль тормоза и сбил двух м
В Уфе около жилого дома образовалась большая яма
Инцидент с провалом грунта зарегистрировали в Уфе спасатели «Управления гражданской защиты» 13 октября около жилого дома по улице Рабкоров, 4/4. На место
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть