Фото: Общественная палата РБ В Башкирии не во всех школах хватает посуды Фото: Общественная палата РБ

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

При мониторинге питания школьников в Бураевском районе Башкирии выяснилось, что не во всех школах хватает посуды, сообщает Общественная палата региона. Проверку в восьми общеобразовательных организациях района провел Общественный совет при местной администрации.

Выяснилось, что некоторые школьные столовые недостаточно обеспечены количеством столовой посуды и приборами, например в селе Шабаево и в СОШ N1 Бураево. Отделом образования подана заявка в Министерство образования РБ на приобретение столовой посуды и кухонного инвентаря на сумму 2 млн рублей.

В целом, организация горячего питания в школах района находится в удовлетворительном состоянии. Горячим питанием охвачены 95 % из общего количества детей.