Фото: открытый источник В Башкирии Всемирный день сельских женщин отметят проведением форума Фото: открытый источник

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

15 октября во всем мире отмечается Международный день сельских женщин. В Башкортостане этой дате решили посвятить форум «Женское предпринимательство на селе: перспективы и пути развития». Мероприятие проводится по инициативе Союза женщин республики при поддержке Министерства сельского хозяйства РБ.

На форуме с докладом «О развитии АПК до 2024 года в рамках сентябрьского указа Главы республики» выступит заместитель министра сельского хозяйства Ляля Давлетова. Другой заместитель министра сельского хозяйства, Ирик Сураков, расскажет о мерах развития предпринимательства на селе.

Своим опытом ведения коневодческой деятельности поделится Лилия Мухутдинова, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Лилия» Абзелиловского района. Проектный тренер, консультант-психодраматист, кандидат педагогических наук Нина Филиппова проведет интерактивный тренинг «Карьера и судьба сельской женщины».

Председатель Союза женщин Башкортостана Рашида Султанова убеждена, что помочь вывести на более высокий уровень женское предпринимательство на селе может их объединение — создание Аграрного союза женщин Республики Башкортостан. По ее мнению, с этой ролью могла бы хорошо справиться член правления Союза женщин РБ, член Регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан Лилия Кашфуллина, у которой за плечами богатый, многолетний опыт руководства сельским предприятием. И если задумка о создании такого объединения осуществится, то Союз женщин РБ будет рекомендовать возглавить его именно Кашфуллину.

Форум начнется в 15 часов в актовом зале Министерства Сельского хозяйства РБ по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 106.

Справка

Идея проведения Всемирного дня сельских женщин была предложена на 4-й Женской конференции ООН, прошедшей в 1995 году в Пекине. Проведение этого дня рассматривалось как практический путь получения общественного признания и поддержки многогранной роли сельских женщин. В итоге было решено, что Всемирный день сельских женщин будет отмечаться ежегодно 15 октября.

А в 2007 году данный праздник официально был утверждён и Генеральной Ассамблеей ООН, которая в своей резолюции 62/136 признаёт «важнейшую роль сельских женщин, в том числе женщин, принадлежащих к коренным народам, и их вклад в ускорение развития сельского хозяйства и сельских районов, повышение продовольственной безопасности и искоренение нищеты в сельских районах».

Как именно отмечать этот день — целиком решают сами заинтересованные организации и сообщества. Но каждый год все события проводятся под эгидой актуального для сельских женщин лозунга, будь то доступ к кредитам, к информационно-коммуникационным технологиям, образованию или чистой воде.

Сельские женщины составляют более четверти населения земного шара. Они играют ведущую роль в производстве продовольствия, в развитии стабильности сельских районов. Причем не только в промышленно развитых странах, но и в развивающихся. Кроме того, они выполняют большинство работ по уходу за детьми, пожилыми и больными.

А если учесть, что 76% беднейших жителей планеты проживают в сельской местности, обеспечение доступа сельских женщин к производственным сельскохозяйственным ресурсам может способствовать сокращению масштабов голода и нищеты в мире, считают эксперты.