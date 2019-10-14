Опыт башкирских трезвых сел изучает немецкий телеканал

Фото: Официальная группа администрации Белорецкого района

















Фото: Официальная группа администрации Белорецкого района

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Съемочная группа одного из крупнейших федеральных телеканалов Германии ZDF готовит репортаж о празднике, который прошел в Белорецком районе. Об этом сообщили в исполкоме Всемирного курултая башкир.

В деревне Кузгун-Ахмерово проживает около 250 человек. Журналисты встречались с жителями деревни, познакомились с семьей Харуновых. Глава семьи Раян — фермер, содержит более 100 коров. Вместе с женой Гульфиной воспитывают троих детей. Раян рассказал о преимуществах трезвого образа жизни.

«У трезвого, свободного от влияния любых наркотических ядов человеческого организма достаточно сил противостоять неблагоприятным экологическим факторам. Трезвость обеспечивает организму возможность надолго сохранить свою естественную молодость и силу. Алкоголизм начинается тогда, когда дети видят как пьют родители», — считает Раян Харунов.

Журналисты познакомились и с предпринимателями, отказавшимися от продажи алкоголя. В магазине д. Кузгун-Ахмерово алкогольная продукция не продается. По словам депутата Азикеевского сельсовета Нажии Валеевой, в деревне искоренена проблема алкоголизма, спиртные напитки никто не употребляет.

История деревни Кузгун-Ахмерово начинается с середины 18 века. Уроженцы деревни Абдулмазит Абдулгаиров и Юсуп Нугаев в составе 14-го башкирского полка участвовали во взятии Парижа и были награждены серебряными медалями «За взятие Парижа 19 марта 1814 года» и «В память об Отечественной войне 1812 года».

В этой деревне ведут трезвый образ жизни, любят спорт. На празднике гостям рассказали о своем опыте. Жители д. Кузгун-Ахмерово Белорецкого района занимаются скандинавской ходьбой. Этот вид спорта — увлечение старшего поколения. Уже два года пенсионеры укрепляют свое здоровье с помощью скандинавской ходьбы. Проводит тренировки ветаран просвещения, педагог с 30-летним стажем, почетный работник образования РФ Нажия Валеева. Именно она два года назад сама начала тренироваться и собрала подруг, соседей, показала как правильно использовать палки, ставить их под определенным углом, эффективно распределять нагрузку, держать осанку. Сейчас к ежедневным тренировкам присоединились и представители мужского пола.

На межрайонном празднике «Ҡоҙғон-Әхмәт йыйыны» дети соревновались в «Веселых стартах», для взрослых провели турнир по шашкам и шахматам. На праздник приехали международный гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шашкам Айнур Шайбаков и председатель исполкома Всемирного курултая (конгресса) башкир Искандер Юлдашев. Айнур Шайбаков показал мастер-класс и сыграл с участниками. Победить чемпиона мира не удалось никому, однако некоторые участники турнира получили лестные оценки от спортсмена. В ходе мастер-класса все желающие смогли задать Шайбакову вопросы и получить практические советы. Гостям показали и конные скачки, где участвовали представители соседних районов — Абзелиловского, Баймакского, Бурзянского, Учалинского.

По словам руководителя исполкома курултая башкир Белорецкого района Ильгиза Тляубаева, за звание «Самое трезвое село района» соревнуются шесть деревень, и каждая в целях пропаганды здорового образа жизни готовит интересные мероприятия.