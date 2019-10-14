Фото: Валерий Шахов Башкирия в федеральных СМИ: Как устраняют ЧП на «Полиэф» и что тормозит «мусорную» реформу Фото: Валерий Шахов

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров вошел в рейтинг самых цитируемых руководителей регионов России за сентябрь 2019 года.

Самые цитируемые… ИА REGNUM знакомит с рейтингом самых цитируемых глав регионов РФ, опубликованным ИАС «Медиалогия», и информирует, что первое место в медиарейтинге занял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Его медиаиндекс — показатель, позволяющий качественно проанализировать эффективность глав регионов в сфере связей с общественностью, составил 257 176,3 (23 443 сообщений). «Также в рейтинг самых цитируемых глав регионов по версии «Медиалогии» попали мэр Москвы Сергей Собянин, медиаиндекс которого составил 211 587,3 (26 774 сообщений), глава Башкирии Радий Хабиров с индексом цитируемости 97 328,3 (12 993 сообщений)», — говорится в сообщении. Далее идут губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Крыма Сергей Аксёнов. Как пояснили в REGNUM, основой для составления рейтинга стал индекс цитируемости, который построен на базе СМИ, включающей более 52 тыс. источников. Данные для рейтинга были рассчитаны 9 октября 2019 года.

…И упоминаемые. Тем временем Фонд «Петербургская политика» составил рейтинг политических деятелей, известных в последние 40 лет, но сейчас оставшихся не у дел. «На основе интенсивности упоминания в российских СМИ лидером стал первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев, у которого набралось 38,8 тысячи упоминаний, — пишут «Новые Известия». — На втором месте бывший мэр Москвы Юрий Лужков — 11,2 тысячи упоминаний. Тройку замкнул экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев — 7,2 тысячи упоминаний. «Среди других культовых персон 1990-х — 2000-х годов стоит отметить экс-главу Башкортостана Муртазу Рахимова, у которого набралось 2,36 тысячи упоминаний в СМИ (8-е место)», — рассказали в издании.

Как будут ликвидировать утечку с химзавода в Башкирии, узнал INTERFAX.RU. «Специалисты выкопают еще два котлована для ликвидации утечки промышленных стоков из резервуара АО «Полиэф» в башкирском Благовещенске», — рассказали в агентстве. «На реке Казмышла сооружен временный котлован для накопления на случай поступления загрязненной воды. Продолжаются работы по созданию второго котлована для организации дополнительного сбора промышленных стоков. 12 октября начато строительство третьего котлована», — говорится в сообщении. 9 октября из-за обвала стены бетонного резервуара с промышленными стоками на «Полиэф» произошла утечка 8 тонн промстоков. Русло местной речки Казмышла, в которую могли попасть стоки, отведено в выкопанный вблизи химзавода котлован. Река Казмышла впадает в реку Изяк, которая затем впадает в реку Уфа, где находятся уфимские водозаборы, пояснили в агентстве.

В День республики. ОТР рассказывает, как Башкирия отметила День республики, и отмечает, что концерты, праздничные вечера, соревнования организовали во всех районах региона, а центром праздника стала Уфа. «В городе весь день работали ярмарки, аттракционы. На концертных площадках выступали известные певцы и танцоры, а на ипподроме «Акбузат» выбирали лучшего наездника республики. Также в районах города прошли сельскохозяйственные ярмарки. Фермеры со всей республики привезли туда овощи, фрукты, ягоды. В честь праздника аграрии снизили цены», — сообщили на телеканале.

Карим Хакимов: дипломат, мусульманин, коммунист. Перед визитом Владимира Путина в Саудовскую Аравию «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым рассказали, что связывает Бижбулякский район Башкирии и Саудовскую Аравию. «Удивительные края. Закончился сбор подсолнечника, березы вдоль полей и в живописных распадках оделись в золото, зеленеют поля озимых. Это Республика Башкортостан. Вглядимся в ее поистине дальний уголок — 250 километров от Уфы — который, как ни странно, имеет решающее отношение к Саудовской Аравии», — говорится в сюжете и отмечается, что благодаря уроженцу Башкирии дипломату Кариму Хакимову СССР признал Саудовскую Аравию. В материале также рассказывается, чем Карим Хакимов поразил аравийцев и за что его расстреляли.

Где снять самую дешевую квартиру. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России выросла за год на 2,5% и составила 16 тыс. рублей, информирует ТАСС со ссылкой на исследование «Авито недвижимость» и отмечает, что «стоимость аренды впервые за пять лет поднялась до уровня августа 2014 года». «В сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года цена на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры больше всего выросла в Иркутской области — на 13% до почти 12 тыс. рублей, — говорится в исследовании. — При этом самые дешевые однокомнатные квартиры сдаются в Воронежской области и Башкирии — в среднем 8,5 тыс. рублей».

«Мусорная» реформа и маленькие кухни. «Проблема утилизации твердых бытовых отходов в последние годы стала одной из главных в России, — пишут «Новые Известия». — Между тем опросы показывают неготовность жителей крупнейших городов к раздельному сбору мусора — против этого выступает, например, более 81% волгоградцев», — узнали в издании и отметили, что «в целом по стране к раздельному сбору готовы 23,6% респондентов, 71,7% оказались против». «Так, в Воронеже против раздельного сбора мусора 60,9% горожан, в Екатеринбурге 63,6%, в Москве 65,2%, в Самаре и Уфе по 74%». «Противники жалуются на то, что в условиях маленьких кухонь им негде размещать по четыре и более бачков для мусора», — рассказали в газете.

Как спиваются регионы. С регионами-лидерами по заболеваемости алкоголизмом со ссылкой на данные Минздрава РФ знакомит РБК. В издании выяснили, что «чаще всего за медицинской помощью из-за алкоголизма в 2018 году обращались жители Чукотского автономного округа. В этом регионе на 10 тыс. взрослых приходится 29 жителей, страдающих алкоголизмом. Чуть ниже показатели по заболеваемости в Якутии и Ненецком автономном округе — 23 и 20 случаев соответственно. При этом каждый десятый новый больной алкоголизмом живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане и Пензенской области», — отмечается в исследовании. Всего в прошлом году к врачам из-за алкогольной зависимости обратились более 2 млн россиян.

«Незначительное превышение». Тем временем в Роспотребнадзоре оценили уровень заболеваемости гриппом и сообщили, что заболеваемость по стране низкая. По данным РИА Новости﻿, с начала осени более 30 млн россиян поставили прививки от гриппа. Однако при этом «незначительное превышение недельного эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ за предыдущие две недели зарегистрировано в Республике Башкортостан и городе Смоленске», — сообщает агентство.

Жить в моменте. В Уфе специалисты Республиканского центра медицинской профилактики рассказали ФАН, как сохранить и укрепить психическое здоровье. Отмечается, что одним из главных лайфхаков по сохранению психического состояния является режим, эффективное использование времени. «Это дисциплинирует, развивает организованность и целенаправленность. При этом важно, составляя планы на день, не забыть и про хобби и саморазвитие», — отмечают уфимские эксперты. Также они советуют не пренебрегать сном. «По мнению специалистов, чтобы не чувствовать негатив, необходимо не зацикливаться на прошлом, а жить в моменте, уделяя время общению с друзьями, при этом человек должен следить за чистотой своих эмоций и помыслов», — говорится в ФАН.

За игрока «Уфы» готовы выложить 3 млн евро? Петербургский «Зенит» хочет приобрести молдавского игрока защитной линии футбольного клуба «Уфа» Кэтэлина Карпа. Как узнал Sport24﻿, «клуб с берегов Невы готов выложить за игрока около трех миллионов евро». Карп знаком с наставником сине-бело-голубых Сергеем Семаком по выступлениям за башкирскую команду, в бытность экс-капитана сборной России тренером коллектива из Уфы, пояснил спортпортал.