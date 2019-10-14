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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ольга Бузова не пропустила уфимку бороться за сердце Тимура Батрутдинова

ОБЩЕСТВО
Фото: ТНТ

Ольга Бузова не пропустила уфимку бороться за сердце Тимура Батрутдинова Фото: ТНТ

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уроженка Уфы Анжелика Якусева не прошла кастинг на проект «План Б», главным героем которого стал резидент Comedy club Тимур Батрутдинов. Девушка из столицы Башкирии не прошла испытание перед Ольгой Бузовой. Певица, актриса и подруга завидного холостяка вместе с Гариком Харламовым решила, что Тимур не ищет певицу или артистку.

«На ТВ многое решает монтаж. Как жаль, что все самое интересное осталось за кадром. Я так хотела попасть к Тимуру в «План Б», но звезды не сошлись, Оля почему-то решила не пропускать меня дальше. Как вы думаете — это справедливо? Если бы Тимур меня увидел, я бы осталась на проекте?» — задала вопрос Анжелика Якусева своим подписчикам в социальной сети.

Ольга Бузова призналась, что ей было трудно говорить «нет» претенденткам на сердце Тимура Батрутдинова, так как самому герою девушка могла понравиться.

Напомним, уфимка Анжелика Якусева работает моделью и пытается построить карьеру в российском шоу-бизнесе в качестве поп-исполнительницы.

Теги: План Б, Анжелика Якусева, Тимур Батрутдинов
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