Фото: Ксения Калинина В России власти обяжут держать открытыми окна в подвалах для бездомных кошек Фото: Ксения Калинина

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Правительство России разработало проект постановления, согласно которому продухи (отверстия для естественной вентиляции) в подвалах жилых домов должны быть открытыми для бездомных животных. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

«Проектом постановления предлагается проветривать подвалы и технические подполья многоквартирных домов посредством постоянного открытия продуха», — говорится в документе, на который ссылается ТАСС. В нем также отмечается, что указанная мера позволит, с одной стороны, обеспечить «гуманное отношение к бездомным животным, попавшим в подвал или техническое подполье», а с другой — поддерживать там требуемый температурно-влажностный режим.

В настоящее время действует регламент, при котором все окна в подвалах должны быть замурованы. Жильцы же отмечают, что из-за невозможности проникновения в подвалы кошек﻿, там разводятся крысы.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов поднимал вопрос о доступе бездомных животных в подвальные помещения еще в конце 2017 года, отмечая обеспокоенность граждан сложившейся ситуацией. По словам депутата, зимой гибнет множество бездомных животных — осенью их замуровывают, закрывая продухи подвалов, а зимой они гибнут от морозов, потому что не могут попасть через продухи внутрь. Тогда он направил соответствующий депутатский запрос в правительство РФ.