Фото: ИА «Башинформ» В Уфе пройдет хакатон, дизайнеры и разработчики могут получить 150 тысяч рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

IT-разработчиков, дизайнеров, основателей и сотрудников IT-стартапов приглашают к участию в хакатоне, который состоится в Уфе 26-27 октября 2019 года на базе БГПУ им. М. Акмуллы.

Участникам предстоит решить три задачи: разработать «Калькулятор тарифов»: функционального калькулятора для подбора тарифов для новых клиентов банка (юридических лиц) в зависимости от введенных данных в формате веб-сайта или landing page.

Также будет предложено разработать алгоритм «Автоматизация банковских предложений» и «Цифровизация вуза и школы».

Призовой фонд хакатона составляет 150 тысяч рублей.

Участники моложе 18 лет могут попробовать свои силы в специальном треке по задаче от БГПУ им. М. Акмуллы «Цифровизация вуза и школы».