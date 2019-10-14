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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдет хакатон, дизайнеры и разработчики могут получить 150 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе пройдет хакатон, дизайнеры и разработчики могут получить 150 тысяч рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

IT-разработчиков, дизайнеров, основателей и сотрудников IT-стартапов приглашают к участию в хакатоне, который состоится в Уфе 26-27 октября 2019 года на базе БГПУ им. М. Акмуллы.

Участникам предстоит решить три задачи: разработать «Калькулятор тарифов»: функционального калькулятора для подбора тарифов для новых клиентов банка (юридических лиц) в зависимости от введенных данных в формате веб-сайта или landing page.

Также будет предложено разработать алгоритм «Автоматизация банковских предложений» и «Цифровизация вуза и школы».

Призовой фонд хакатона составляет 150 тысяч рублей.

Участники моложе 18 лет могут попробовать свои силы в специальном треке по задаче от БГПУ им. М. Акмуллы «Цифровизация вуза и школы».

Теги: айти-разработки, цифровые технологии
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