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Под Уфой строят обводной канал для ликвидации последствий аварии на «Полиэф»

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Под Уфой строят обводной канал для ликвидации последствий аварии на «Полиэф» Фото: Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 13 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Три временных котлована-накопителя соорудили на реке Казмышля на случай поступления загрязненной воды после аварии на заводе «Полиэф» в Благовещенске. Сегодня ведутся работы по обустройству обводного канала, сообщили в региональном госкомитете по ЧС.

«Продолжается постоянный контроль и мониторинг качества воды. Для этих целей задействованы три лаборатории. По данным лабораторий на реке Казмышла растворенный кислород в норме, в отбираемых пробах питьевой воды превышений ПДК не зарегистрировано», — уточнили в ведомстве.

Сегодня на месте обрушения стены резервуара работало 28 единиц техники, спасатели МЧС и госкомитета.

Теги: авария, экология, Полиэф, Благовещенск
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