Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.22 ↓

EUR 70.72 ↑

12 октября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: «Главы должны быть в постоянном контакте с жителями»

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров: «Главы должны быть в постоянном контакте с жителями» Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Глава Башкирии Радий Хабиров подвел итоги поездки по Стерлибашевскому и Федоровскому районам республики.

По его словам, проблемы двух районах в чем-то схожи. Это изношенность социальных объектов, нехватка дорог, водоподведения и газификации.

«Еще одна застарелая проблема, которую можно быстро исправить – слабый контакт с жителями», — рассказал журналистам глава Башкортостана Радий Хабиров.

«У жителей накопилось много обид, которые просто решаются разговорами с ними и четким графиком решения проблем, которые они поднимают. Мы с главами муниципалитетов будем вновь и вновь проводить работу, чтобы они были в постоянном контакте с жителями. Это главное, что должен делать глава», — сказал Радий Хабиров.
Он отметил, что неплохо развивается экономика в обоих районах. Однако есть проблема с рабочими местами. Молодежь в поисках работы уезжает либо в город, либо на север.

«Люди во время общения просят – создавайте рабочие места. Сегодня мне главы районов показали несколько проектов, будем им помогать и создавать новые рабочие места. Деревня живет, работает, уборку завершили, начинаем готовится к Дню работника сельского хозяйства», — сказал Радий Хабиров.

Глава региона отметил, что он сам попросил, чтобы в его график поставил выездной формат «Часа главы», когда он с ними обсуждает текущие вопросы и планы на будущее. Так, по его словам будет оперативние решаться вопросы, которые есть в муниципалитетах.

Радий Хабиров рассказал журналистам и о поручениях, которые он дал по итогам своей рабочей поездки по двум районам.

«В Федоровском районе мы обследуем и примем решение окончательное по реконструкции центра детского творчества, но он здесь обязательно будет. Был ряд вопросов связанных с дорогами, тут рядом граница с Оренгбурской областью, там надо навести порядок немного. В Стерлибашевском районе люди были недовольны тем, что очистные сооружения хотели построить рядом с их деревнями. Я первоначально думал, что с людьми можно поговорить, объяснить им, но у них жесткая позиция по этому вопросу. Мы не стали людей через колено ломать и я дал поручение, что деньги мы оставим, которые выделены на строительство очистных сооружений, которые безусловно нужны. Наши коллеги поищут другое место, которое жители примут. Этот случай я обязательно разберу с главами, потому что вся эта ситуация произошла только по одной причине — с людьми нормально не поговорили, им не объяснили, с ними не встретились и не проявили к ним уважения», — сказал глава Башкортостана.

Теги: Радий Хабиров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Радий Хабиров в День республики возложил цветы к памятникам Салавату Юлаеву и поэту Бабичу
Сегодня Башкортостан отмечает День республики. Именно в этот день 29 лет назад депутаты Верховного совета БАССР приняли Декларацию о государственном
В Уфе отмечают День Республики и 100-летие образования Республики
В Уфе 11 октября отмечают День Республики и 100-летие образования Республики. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. Основными площадк
За год в Башкирии 15 семей назвали своих сыновей именем Радий
За 12 месяцев, что Радий Хабиров руководит Башкирией, 15 семей в республике назвали своих детей именем руководителя региона. Как сообщили агентству «Баш
В Санкт-Петербурге башкирская делегация встретилась с земляками
Напевами курая и стихами Рами Гарипова встретили башкирскую делегацию в северной столице. В Санкт-Петербурге продолжаются Дни башкирской культуры и просв
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть