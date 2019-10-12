Фото: Олег Яровиков













Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Радий Хабиров посетил Покрово-Эннатский монастырь.Одним из самых посещаемых святых мест является Покрово-Эннатский мужской монастырь в селе Новомихайловка Федоровского района.

12 октября в рамках своей рабочей поездки территорию монастыря осмотрел глава Башкортостана Радий Хабиров.

Православный монастырь в селе Новомихайловка был основан в конце XIХ века, как женский.

В 1920 году он был закрыт, имущество реквизировано и расхищено, обитель преобразована в «трудовую коммуну».

В последующем в зданиях размещались: склад, колония, школа трактористов, а во время Великой Отечественной войны – детдом для эвакуированных детей.

Примерно в 40-х годах оказались разрушены до основания две малые монастырские церкви – верхняя и нижняя. Деревянные монастырские корпуса разобраны и отвезены в Федоровку, Дедово, чтобы использовать их под разные учреждения.

В 1971-1976 годах на территории монастыря построен пионерский лагерь «Ашкадар». В 2000 году, по ходатайству епископа Уфимского и Стерлитамакского Никона был открыт Покровский мужской монастырь.

В 2005 году приступили к возрождению обители.

Огромная заслуга в этом принадлежит наместнику монастыря архимандриту Николаю (Чернышову), который сегодня провел экскурсию для главы региона по территории. Он рассказал, что восстановить огромный собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы удалось только спустя семь лет. Внутреннее убранство собора поражает своей красотой: нежно-голубые стены, изящные узоры лепнины на потолке, настенные росписи, удивляющий своими размерами купол, нарядный иконостас, позолоченные вензеля. На территории обители также расположена Иверская церковь, в зимнее время все службы проходят именно в этом храме, потому что он отапливаемый.

«Каждый храм на территории монастыря имеет свое лицо», – рассказал архимандрит Николай.

Особенностью этого храма является кованый иконостас, перевитый искусно выкованной виноградной лозой. Кроме Иверского (надвратного) храма в ансамбль возрожденного монастыря входит крестильная церковь во имя равноапостольного князя Владимира, венчальный храм равноапостольной княгини Ольги, трапезный храм, посвященный Архистратигу Божию Михаилу и всем Небесным Силам бесплотным, домовая церковь блаженной Матроны Московской в странноприимном доме, Никольский храм в административном здании, а также игуменский, монашеский, сестринский корпуса, дома для трудников, животноводов, паломнический центр. К северо-востоку от обители, в низине на берегу реки Ашкадар, сохранился монастырский источник, где построили часовню в честь Покрова Божией Матери.В Покрово-Эннатском мужском монастыре собрано немало святынь. Главная же святыня обители – мощи преподобной Зосимы Эннатской.Покрово-Эннатский монастырь также является большим социальным, хозяйственным, паломническим и образовательным комплексом. «Мы несем и большую социальную нагрузку: здесь нашли пристанище люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. У нас есть свой сад, огород, пасека, куры, коровы, козы, построили свою пекарню», — рассказал архимандрит Николай.