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12 октября Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров провел выездной «Час главы» в Стерлибашевском районе

ПОЛИТИКА

УФА, 12 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В завершении своей рабочей поездки по Стерлибашевскому району Радий Хабиров провел выездной «Час главы», во время которого он обсудил с главой района текущую ситуацию в муниципалитете и ближайшие планы. Такой формат используется впервые в рабочих поездках руководителя республики.

Рустам Рахманкулов, который был избран главой района 27 августа рассказал, что первым делом он посетил все населенные пункты района, провел сходы граждан, узнал какие их волнуют проблемы. Был сформирован реестр и разработана дорожная карта по решению вопросов, которые волнуют жителей района.

Глава Стерлибашевского района также рассказал об итогах уборочной страды, во время «Часа главы» были рассмотрены и вопросы по объектам, которые сегодня посетил Радий Хабиров.

«Будем помогать району, стерлибашевцы отличаются своим трудолюбием. Здесь конечно проблем много, одна из основных – рабочие места. Будем поэтапно решать все вопросы», — сказал Радий Хабиров.

Теги: час главы
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