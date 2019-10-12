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12 октября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Стерлибашево на программу «Башкирские дворики» потратили 3,8 млн рублей

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В Стерлибашево на программу «Башкирские дворики» потратили 3,8 млн рублей.В ходе своей рабочей поездки по Стерлибашевскому району Радий Хабиров осмотрел подъезды домов, где был проведен комплексный ремонт и благоустроенный дворовую территорию в рамках программы «Башкирские дворики».

Все запланированные работы здесь закончены, подъезды стали выглядеть совершенно по-другому и приобрели современный вид. В двух дворах семи многоквартирных домов появились красивые детские площадки с безопасной прорезиненной основой, уложен асфальт, установлены скамейки, фонари освещения.

Глава администрации района Рустам Рахмангулов пояснил, что уже проведены собрания с жильцами дворов, где будет проведено благоустройство в 2020 году, учтены их пожелания.

«Это одно из обязательных требований программы «Башкирские дворики», жители должны принимать активное участие в обсуждении того, как будут выглядеть их дворы. Программа рассчитана до 2024 года и за эти годы мы приведем в порядок дворовые территории в наших городах и районных центрах», — отметил Радий Хабиров.

Всего в этом году в районе на программу «Башкирские дворики» потратили 3,8 млн рублей.

Глава республики прогулялся и по парку Победы. В 2018-2019 годах он был благоустроен в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Здесь обустроили площадку для памятника «Труженики тыла», отреставрировали памятник «Скорбящая мать», появились новые опоры освещения со светильниками, фонтан, новая парковая сцена, детская спортивно-игровая площадка с безопасным резиновым покрытием, а также ставший уже популярным среди жителей арт-объект «Я люблю Стерлибашево».

Общая сумма работ составила 4,9 млн рублей.

Во время прогулки по парку Радий Хабиров активно общался с местными жителями, которые устроили с главой Башкортостана селфи-фотоссесию.

Теги: ремонт дворов
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