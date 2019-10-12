Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.22 ↓

EUR 70.72 ↑

12 октября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Стерлибашево здание бывшей поликлиники перепланируют под 12 квартир для молодых врачей

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В Стерлибашево под 12 квартир для молодых врачей перепланируют здание бывшей поликлиники.

На территории Центральной районной больницы села Стерлибашево находится двухэтажное здание бывшей поликлиники 1968 года постройки. Главврач больницы Ильшат Яппаров рассказал главе Башкортостана, что здание с 2015 года находится на консервации. В планах провести перепланировку здания и обустроить здесь 12 квартир для молодых медицинских специалистов, привлекаемых после окончания учебных заведений в район. Ориентировочная сумма работ составляет около 10 млн рублей. Радий Хабиров сказал, что это разумное решение и он его поддерживает.В больнице глава региона побеседовал с молодыми врачами, поинтересовался условиями работы.

«Хочу еще раз напомнить вам, что в республике действует программа по финансовой поддержке узких специалистов. На нее выделено 125 млн рублей. Используйте ее возможности», — сказал Радий Хабиров.
Он поинтересовался тем, как обстоит ситуация в районе с онкозаболеваниями. По словам главврача больницы, к сожалению Стерлибашевский район превышает среднереспубликанские показатели. Анализ ситуации показал, что в первую очередь это связано с тем, что в районе проживает очень много пожилых людей.
«Я дам поручение Минздраву, чтобы они к вам прислали специалистов республиканского онкоцентра для методической помощи и консультаций», — отметил Радий Хабиров.
Медицинские работники рассказали, что фельдшера уже начали получать выплаты в размере 5 тысяч рублей за то, что они на первой стадии обнаружили онкозаболевание, при этом некоторые уже по два раза. Они поблагодарили Радия Хабирова за такую поддержку и материальное стимулирование медицинских работников.

Теги: медицина
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Радий Хабиров в День республики возложил цветы к памятникам Салавату Юлаеву и поэту Бабичу
Сегодня Башкортостан отмечает День республики. Именно в этот день 29 лет назад депутаты Верховного совета БАССР приняли Декларацию о государственном
В Уфе отмечают День Республики и 100-летие образования Республики
В Уфе 11 октября отмечают День Республики и 100-летие образования Республики. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. Основными площадк
За год в Башкирии 15 семей назвали своих сыновей именем Радий
За 12 месяцев, что Радий Хабиров руководит Башкирией, 15 семей в республике назвали своих детей именем руководителя региона. Как сообщили агентству «Баш
В Санкт-Петербурге башкирская делегация встретилась с земляками
Напевами курая и стихами Рами Гарипова встретили башкирскую делегацию в северной столице. В Санкт-Петербурге продолжаются Дни башкирской культуры и просв
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть