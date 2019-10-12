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12 октября Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимец стал лучшим молодым преподавателем Приволжского федерального округа

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Преподаватель Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникации и безопасности Кирилл Котков стал победителем Межрегионального конкурса «Лучший молодой преподаватель ПФО», сообщает пресс-служба регионального Минобра.Участники конкурса — молодые педагоги профессиональных образовательных организаций из Приволжского федерального округа, которые продемонстрировали свои знания инновационных форм и методов проведения учебных занятий в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов.В зачоном этапе конкурса приняли участие восемь преподавателей из Казанского педагогического колледжа, Арского педагогического колледжа им.Г.Тукая, Димитровградского технического коллджа, Воткинского промышленного техникума, Краснослободского аграрного техникума, Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции и Кировского лесопромышленного колледжа.

Жюри оценивало технологическую карту и план учебного занятия, видеоролик, экссе и электронное портфолио. Всего Кирилл Котков получил 104,42 балла.

Теги: образование
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