Фото: ИА «Башинформ» Жители юга, юго-востока Башкортостана могут оплатить вывоз мусора на через интернет Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

У жителей юга и юго-востока Башкирии появилась возможность оплачивать услуги вывоза мусора через интернет. Один из региональных операторов применил на своем сайте интернет-эквайринг – технологию, позволяющую принимать к оплате банковские карты через интернет. Соответствующее соглашение было заключено со Сбербанком, сообщает пресс-служба Минэкологии.

«Абоненту достаточно зайти в персональный кабинет по номеру лицевого счета, ввести данные банковской карты и оплатить счёт. В ответ он получит электронный чек. Переводы принимаются с платёжных систем Visa, MasterCard и Мир любых банков. Комиссия при этом не взимается», — отмечает пресс-секретарь РО «Эко-Сити» Олеся АрамелеваНовая система работала в тестовом режиме один месяц. За это время ею воспользовались 160 абонентов.По словам генерального директора ООО РО «Эко-Сити» Семёна Земскова, на сайте можно увидеть начисления. В персональном кабинете можно также направить обращение регоператору с просьбой сделать перерасчет или исправить неточности в квитанциях.