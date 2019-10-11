Фото: соцсети В Уфе построили вертолетную площадку у Перинатального центра Фото: соцсети

УФА, 11 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в День республики сдали в эксплуатацию вертолетную площадку для медицинского авиатранспорта возле Республиканского перинатального центра на ул. Авроры.

«Сегодня в День Республики у врачей не просто поздравления, а большой и ценный подарок для всех жителей края. Мы открываем новую страницу медицинских возможностей. Площадка полностью готова к эксплуатации. Минздрав кропотливо работал над этим проектом, потому как санавиация — это в первую очередь то драгоценное время, которое дает возможность врачу спасти жизнь пациента. Это шанс добраться до самых отдалённых районов нашего прекрасного края максимально быстро. Мы очень рады, что из обсуждений за этот год нам удалось продвинуться к первому результату», — написал в соцсетях министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Это первый объект, построенный в рамках программы развития первичной медико-санитарной помощи нацпроекта «Здравоохранение». Всего площадок запланировано восемь, говорится в посте. В Минздраве республики сообщили, что вертолет планируется к приобретению. Ранее в Уфе работала одна вертолетная площадка в аэропорту. Санавиация представлена самолетом Ан-2, использование которого очень ограничено, и вертолетом Robinson, не оборудованным медицинским модулем.