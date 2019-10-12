В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе

УФА, 12 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для проведения ремонтных работ на следующей неделе предприятие «Уфаводоканал» запланировало отключение горячей и холодной воды у потребителей.

Как сообщили на предприятии, в Октябрьском районе Уфы 14 октября, с 10.30 до 22.30 холодная и горячая вода будет отключена на ул. Российская, 100, 102, 104, 104/1, 108.

В Калининском районе 14 октября, с 11 до 23 часов холодную воду отключат по следующим адресам:

ул. Высоковольтная, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 13а, 15, 17, 19/2, 21, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 41а, 43;

ул. Мелеузовская, 5;

ул. Олимпийская, 1, 1а, 3, 4, 6;

ул. Восточная, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

В Октябрьском районе Уфы с 11 часов 14 октября до 9 часов утра 15 октября холодную воду планируется отключить на ул. М. Жукова, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/10.

В Орджоникидзевском районе 15 октября, с 11 до 22 часов горячей и холодной воды не будет по адресам:

ул. Суворова, 77, 79, 88;

ул. Б. Хмельницкого, 92, 92/1, 94;

ул. Ломоносова, 42.

В Советском районе 15 октября с 10.30 до 03.30 16 октября отключение горячей и холодной воды запланировано на ул.Ленина, 67/1, 67/3, 67/4, 69.

В Орджоникидзевском районе 16 октября, с 11 до 18 часов холодную воду отключат на ул. Кольцевая, 106, 108, 112 и на ул.Свободы, 17.

В Октябрьском районе 17 октября, с 10.30 до 22.30 без горячей и холодной воды останутся уфимцы, проживающие по адресам:

ул. Парковая, 8/1, 10, 12, 18а, 18/3;

ул. Рихарда Зорге, 47/2;

ул. Шафиева, 8/1.

В Калининском районе Уфы 17 октября, с 10 до 19 часов холодную воду отключат по следующим адресам:

ул. Сосновская, 61, 61б, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144

ул. Перекопская, 2, 3, 4, 6.