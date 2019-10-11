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11 октября Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Блогерка из Уфы сделала ролик к первой «годовщине» Радия Хабирова

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Блогерка из Уфы сделала ролик к первой «годовщине» Радия Хабирова Фото: соцсети

УФА, 11 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимская блогерка Анита Ти выложила на своей странице в Facebook ролик, посвященный итогам первого года работы главы республики Радия Хабирова. Видеоряд смонтирован под музыку Георгия Свиридова «Время, вперед!» (в советские годы служила заставкой программы «Время»).

«Вот и целый год с нами Радий Фаритович! Этот период был не простой, но какой интересный! В современной истории республики написан новый лист! Помню, первое «Послание Правительству» — лаконичное и емкое. Многое из него выполнено или запущено к исполнению. За этот год мы стали доверять вам, а вы тоже, наверное, к нам привыкли. Да, этот год был ознаменован не только политикой. Сколько эмоций, дискуссий, споров, эмоциональных моментов!», — написала девушка.

Анита Ти известна также как футбольная фанатка. На днях она была признана самой красивой болельщицей 12-го тура Российской Премьер-лиги.

Теги: соцсети, радий хабиров
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