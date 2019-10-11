Радий Хабиров поздравил жителей Башкортостана с Днем республики

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

День республики в этом году особенный, он отмечается вместе со 100-летием Башкортостана. Историческое значение этого события подчеркивает указ президента России Владимира Путина и большое внимание к этой дате всей страны. Об этом сегодня на торжественном собрании, которое прошло в ГКЗ «Башкортостан», сказал глава региона Радий Хабиров. Свое выступление он посвятил не цифрам и достижениям, а людям, старшему поколению, благодаря, которым мы живем в сильной и успешной республике. «Я часто думаю, какая непростая, но в то же время великая судьба выпала ровесникам нашей республики, родившимся в далеком 1919 году», — сказал Радий Хабиров.

Он вспомнил имена наших земляков — народного поэта Башкортостана Мустая Карима, Героя Советского Союза Хамита Аглиуллина, Героев Социалистического Труда Николая Байдина, Дмитрия Михайлова, других выдающихся сынов республики, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, возрождали республику после военной разрухи — строили города и заводы, поднимали целину. В советские годы республика превратилась в один из крупнейших центров нефтепеработки и двигателестроения, развивались наука и культура. Это были десятилетия взлета настоящего человеческого духа, невозможно забыть эти страницы нашей истории.

«Храбро защищать родной дом и отечество — это в самом характере нашего народа. Мы обращаемся к будущему нашего народа, стремимся передать нашей молодежи сильный дух поколений Бабичей, Аглиуллиных, Шаймуратовых, воспитывать их на примере генералов Анатолия Романова и Махмута Гареева. К глубокому сожалению не все наши соотечественники могут разделить с нами радость нашего общего праздника. Мы всегда будем помнить ушедших от нас генерала Артура Ахметханова, народного поэта Равиля Бикбаева, любимую всеми актрису Гюлли Мубарякову, председателя ДУМ РБ Нурмухамат хазрата Нигматуллина и многих славных сынов и дочерей Башкортостана», — подчеркнул глава республики. Все присутствующие минутой молчания почтили их светлую память.

Радий Хабиров отметил, что мы сможем построить сильный процветающий Башкортостан, если только мы будем достойны наших предков, и мы должны быть сплоченными и целеустремленными. По его словам, республика достойно прошла непростые перестроечные годы и мудрые руководители Башкортостана смогли уберечь ее от потрясений и нищеты.

«Мы смогли сохранить всё лучшее и вошли в 21 век с новой Конституцией и звучным именем: Республика Башкортостан. За всё это мы должны сказать спасибо первому президенту республики Муртазе Губайдулловичу Рахимову, всем, кто в трудное переломное время укреплял позиции республики, как одного из опорных регионов России», — отметил Радий Хабиров.

Глава региона попросил всех поприветствовать всех тех, кто внес огромный вклад в государственное строительство, развития экономики, укрепления социальной стабильности, в научные достижения и пропаганду многонациональной культуры. Он назвал фамилии Муртазы Рахимова, Урала Бакирова, Исмагила Габитова, Ильдуса Адигамова, Мансура Аюпова, Виктора Пчелинцева, Рима Бакиева, Петра Бобылева, Спартака Ахметова, Фидуса Ямалтдинова, Амирхана Самирханова, Салавата Кусимова, Роберта Нигматуллина, Айрата Шаммазова, Миляушы Муртазиной, Нурии Ирсаевой и Рима Хасанова.

«Сегодня Башкортостан вновь напоминает большую стройку, мы вернулись к прежним темпам строительства жилья, достигли успехов в привлечении инвестиций, создали 5 территорий опережающего развития, формируем особую экономическую зону «Алга», за этот год отремонтируем 800 домов и более 4000 подъездов, приведем в порядок 400 дворовых территорий, парков, скверов, осветили более 1000 км улиц, отремонтировали около 1000 км автодорог, создали прозрачные, эффективные коммуникации», — сказал Радий Хабиров.

В республике переформатирована система образования, школы перешли на пятидневку, открылись новые школы и детсады, удалось решить проблему дефицита медицинских кадров, открылось 50 новых медучреждений. Но по словам главы региона, впереди еще много важных дел, которые обозначены в «сентябрьском указе». Главная цель этой работы — достойная и счастливая жизнь жителей Башкортостана.

«Вам, уважаемые ветераны, не будет стыдно за нас. Мы передадим нашим детям и внукам ещё более сильный, процветающий Башкортостан. Красивые города и сёла, современные центры науки, образования, спорта, чистые реки и леса. Такие же чистые, незапятнанные совесть и наши общие ценности, родные языки и многонациональную культуру, завещанные нам предками мужество, единство и силу духа. Мы умеем работать, засучив рукава, и достигать настоящих высот. Потому, что мы — одна семья. И у нас один общий дом — родной Башкортостан. От души поздравляю всех вас с нашим государственным праздником — Днём Республики. Желаю крепкого здоровья, благополучия, энергии и оптимизма, которые нам так нужны для движения вперёд. С праздником, дорогие соотечественники», — сказал Радий Хабиров, завершая свое выступление.

Лучшие творческие коллективы республики и артисты подготовили в честь Дня республики большой праздничный концерт. Выступления народных артистов Башкортостана Аскара Абдразакова, Айдара Галимова, Азата Аиткулова, государственного академического ансамбля народного танца имени Гаскарова, фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас», коллективов Башкирского оперного театра и Башгосфилармонии, лучших детских коллективов сопровождались бурными аплодисментами.