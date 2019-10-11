В Уфе на праздничной площади можно записаться служить по контракту в армии

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня на площади имени Салавата Юлаева проходит акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — твой выбор!». На площади развернуты мобильные пункты приема на военную службу по контракту (регистрация, анкетирование, медицинский осмотр), выставлены образцы военной и специальной техники. В ходе акции все желающие смогут пройти специализированные тесты, определяющие готовность военнослужащих к выполнению задач боевого дежурства.

«В рамках акции мы решили предоставить всем желающим возможность проверить на себе новые технологии определения готовности военнослужащих к заступлению на боевое дежурство», — сказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту подполковник Азат Садыков.

Радий Хабиров осмотрел образцы военной техники, посетил мобильный пункт приема граждан на контрактную службу.

На площади можно получить консультации по вопросам денежного довольствия, медицинского и продовольственного обеспечения, ознакомиться с перечнем и особенностями воинских специальностей, а также пройти предварительный отбор и оформиться на военную службу по контракту.

Зрители могут наблюдать за показательными выступлениями представителей различных родов войск, оркестра и ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.