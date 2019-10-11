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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров в День республики возложил цветы к памятникам Салавату Юлаеву и поэту Бабичу

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня Башкортостан отмечает День республики. Именно в этот день 29 лет назад депутаты Верховного совета БАССР приняли Декларацию о государственном суверенитете. За прошедшие почти 30 лет этот праздник получил широкое признание и занял достойное место в сердцах жителей республики. Сложилась добрая традиция отмечать его в трудовых коллективах, во всех наших городах и селах.

В честь Дня республики в Уфе прошло традиционное возложение цветов к памятнику Салавату Юлаеву. В торжественной церемонии приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров, председатель Госсобрания Константин Толкачев, члены республиканского правительства, депутаты Госдумы и Госсобрания, руководство мэрии Уфы.

Памятник Салавату Юлаеву был открыт 17 ноября 1967 года. Он установлен на самой высокой точке центральной части Уфы, на утесе, возвышающемся над рекой Белой. Памятник Салавату Юлаеву — это самая крупная конная статуя в России, он стал визитной карточкой Уфы, национальным достоянием. Его автором является народный скульптор Северной Осетии и Башкортостана Сосланбек Тавасиев.

Памятник уникален тем, что при весе в 40 тонн, у него всего три опорные точки. Высота памятника достигает 9,8 метра.

Радий Хабиров также возложил цветы к открытому в июне этого года памятнику поэту и видному общественному деятелю Шайхзаде Бабичу. Шестиметровая бронзовая скульптура установлена на улице имени Заки Валиди, на площади перед Телецентром. По замыслу автора, поэт держит в одной руке книгу стихов, а другой как бы обращается к своему народу. Творческую концепцию реализовал известный российский скульптор, народный художник Российской Федерации Андрей Ковальчук, известный как автор памятника народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму.

Сегодня на площади Салавата Юлаева и на территории амфитеатра у Конгресс-холла «Торатау» организованы праздничные гулянья, во время которых жители республики присоединятся к народному караоке и в прямом эфире телеканала «БСТ» исполнят Гимн Башкортостана.

Вечером уфимцев ждет выступление группы «Дервиш Хан». Хедлайнерами праздничного концерта станут заслуженные артисты Башкортостана: Сергей Приказчиков — основатель и солист группы «Pizza», а также Elvin Grey.

Завершится концерт праздничным фейерверком и музыкальным лазерным шоу.

Теги: День Республики, Радий Хабиров
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