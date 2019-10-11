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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе отмечают День Республики и 100-летие образования Республики

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе отмечают День Республики и 100-летие образования Республики Фото: администрация Уфы

УФА, 11 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 11 октября отмечают День Республики и 100-летие образования Республики. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. Основными площадками праздника определены площадь имени Салавата Юлаева и амфитеатр за Конгресс-холлом «Торатау». В 11 часов там пройдет акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ — твой выбор». В 14 часов — торжественная церемония вступления в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В 16 часов начнется концерт, на котором выступит группа «Дервиш Хан». Хэдлайнерами вечера станут заслуженные артисты Республики Башкортостан Сергей Приказчиков – основатель и солист группы «Pizza», а также Elvin Grey. Завершится концерт фейерверком и лазерным шоу в 20.30.

Во время праздничных гуляний на площади Салавата Юлаева люди смогут присоединиться к народному караоке — в прямом эфире телеканала «БСТ» в 17.30 будет исполняться гимн Башкортостана.

В связи с массовым праздником центр перекрыт для транспорта. Проезд по улицам Валиди — Пушкина возле Телецентра и парковку возле Конгресс-холла вновь откроют к началу суток 12 октября.

На традиционных площадках города до 16.00 будут работать сельхозярмарки, на которых обещали снизить цены на основную продукцию.

На ипподроме «Акбузат» все желающие могут посмотреть финальный этап турнира «Терра Башкирия», в котором участвуют лошади башкирской породы. Соревнования начнутся в 14.00.

В Уфимском городском планетарии запланирован показ фильма «Первая Республика» со вступительной лекцией об истории становления Республики Башкортостан.

Теги: праздник, День Республики, 100-летие республики
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