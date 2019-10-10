Фото: Валерий Шахов Кто и где чаще всего в Башкирии сводит счеты с жизнью: среднестатистический портрет Фото: Валерий Шахов

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в Конференц-холле агентства «Башинформ» 10 октября прошел круглый стол на тему: «О превенции аутоагрессивного поведения у подростков и молодежи». В мероприятии приняли участие ведущие психотерапевты и психологи республики, и представители СМИ.

Участники обсудили причины, которые побуждают подростков совершать необдуманные поступки, рассказали о том, куда обращаться за помощью, как должны действовать учителя и учащиеся, если заметили первые тревожные звоночки у ученика. Эксперты привели статистические данные по Башкирии касательно суицидов, сообщили о том, кто чаще всего решается покинуть этот мир по собственному желанию. Кроме того, журналистам были даны рекомендации по поводу того, как преподносить в изданиях эту непростую тему.

По словам главного врача Республиканского психотерапевтического центра, главного внештатного психотерапевта Минздрава РБ Ильгиза Тимербулатова, с момента открытия центра, с 2011 года, количество суицидов в Башкортостане снизилось более чем в два раза.

«Это самый лучший показатель среди субъектов Российской Федерации. Когда мы начинали, уровень был около 50-ти на 100 тысяч населения. По итогам шести месяцев этого года – 19,1, то есть, более чем в два раза. По детским суицидам, ежегодно уходят около 30 человек, ранее было 40-50. Каждый ребенок – это страшная трагедия, но, в целом, по уровню детских суицидов, у нас ситуация лучше, чем по общему уровню суицидов. Наша республика является одной из немногих, где не допущен рост детского подросткового суицида. В 2015 году, по сравнению с 2016 годом, в России был рост в два раза. Это, в частности, связывают с соцсетями, сайтами самоубийц. В Башкирии удалось стабилизировать ситуацию благодаря слаженной межведомственной работе», — сказал Ильгиз Тимербулатов.

По его словам, по данному показателю психологов беспокоит Зауралье и Северо-Восток Башкирии.

«Это экономически депрессивные районы, часто это еще и сочетается с алкоголизацией населения и безработицей. Стоит добавить, что на Западе региона, казалось бы, в благополучных районах, также по ряду исследований была выявлена закредитованность – из-за этого люди тоже сводили счеты с жизнью, — отметил эксперт. — По детскому подростковому суициду — такой динамики нет, что в каких-то районах больше, в каких-то меньше. Тут динамика импульсивная из-за недоработок семьи и тех, кто был рядом с ребенком».

Главный внештатный психотерапевт республиканского Минздрава рассказал о среднестатистическом портрете жителя Башкирии, который сводит счеты с жизнью.

«Да, мы проводили такое исследование, хотя это не задача медиков, а социологов. Это мужчина от 30 до 40 лет, безработный, злоупотребляющий алкоголем, проживающий в сельской местности. Чаще всего он разведен», — сказал он.

Что касается освещения в СМИ этой темы, Ильгиз Тимербулатов заявил, что «суициды – это не тот повод, чтобы хайпануть».

«Понятно, что у СМИ есть задача – привлечь аудиторию. Но привлекать читателей таким образом, это не то что опасно, это преступно. Очень часто подростки склонны к подражательным суицидам. И лучше публиковать сухую информацию, которая не будет интересна. Если же писать какую-то большую статью, ее нужно будет согласовывать с ведущими специалистами в этой области, чтобы они посмотрели, как правильно освещать тему. Это нужно делать нейтрально, неинтересно: сообщить о самом факте без подробностей и способа, и тут же привести пример, как другой человек боролся с какой-нибудь болезнью и выжил, чего достиг. Здесь же можно указать телефоны «горячих» линий. Но наши СМИ, в погоне за дешевой популярностью, любят писать иначе. Все расхожие поводы, которые могут привести к плачевному результату, типа неразделенная любовь, конфликты в семье и любые социальные проблемы и даже психическое расстройство – это не первопричина, это, часто, запускающий фактор, последняя капля. Но первопричину пока еще никто до конца не изучил», — сообщил спикер.

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На что должны обращать внимание родители:

на изменения настроения ребенка, пищевого поведения, сна, отношения к своей внешности,

самоизоляцию,

интерес к теме смерти,

нежелание посещать школу, вуз,

увеличение числа прогулов,

частные недомогания, головные боли.

«Одиночество в семье»

Психологи отмечают, что в большинстве случаев семьи детей, совершивших законченный суицид, были отнесены к полным и благополучным. Здесь применяется понятие «одиночество в семье».

Занятость взрослых личными проблемами, проблемами карьеры, производства приводит к отсутствию взаимопонимания между членами семьи, «запускает» механизм одиночества, который переходит в хроническую стадию и приводит к осознанию бессмысленности жизни.

Распад «института семьи», неумение и нежелание заниматься воспитанием детей приводит к первичным личностным деформациям, которые, по мере взросления, будут накапливать черты слабой, пассивной и неустойчивой личности.

Куда обращаться за психологической помощью?

Родители с детьми до 15 лет могут обратиться за помощью в отделение патологии речи и психотерапевтической реабилитации детей и подростков ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ по адресу: г. Уфа, улица Достоевского, 14. Телефон: 251-19-20.

С подростками 15-17 лет следует приходить в медучреждение по адресу: г. Уфа, улица Подполковника Недошивина, 6. Телефон: 241-85-57.