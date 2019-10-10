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10 октября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ирек Ялалов на заседании Совета Федерации рассказал о V форуме малого бизнеса стран ШОС

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В ходе 466-го пленарного заседания Совета Федерации Ирек Ялалов выступил с информацией о прошедшем 26-27 сентября 2019 года в Уфе Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Об этом сообщается на сайте сенатора.

Мероприятие, проходившее в течение двух дней, собрало на площадке уфимского Конгресс-холла «Торатау» около 2,8 тысячи участников из 30 стран мира.

Ирек Ялалов рассказал об итогах прошедшего в Башкирии форума.

Подписан ряд важных соглашений, предусматривающих сотрудничество в экономике, защите прав бизнеса, молодежной политике, культуре и других сферах. Среди них — договор поручения на представление интересов Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям в Турецкой Республике, который подписан и.о. председателя Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Русланом Мирсаяповым и генеральным директором компании «Глобал» Генджеханом Тунаем. На «юбилейном» форуме подписан меморандум о сотрудничестве организаций в сфере развития молодежного парламентаризма и участия молодежи в управлении делами государства стран БРИКС, ШОС и Евразийского пространства. Также были подписаны соглашение о содействии развитию двусторонних торгово-экономических отношений между Торгово-промышленной палатой Республики Абхазия и Союзом «Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан»; соглашение о сотрудничестве в сфере защиты прав и законных интересов предпринимателей; протокол о намерениях о торгово- экономическом и культурном сотрудничестве между Китайским индустриальным парком «Один пояс, один путь» Хэбэйской зоны свободной торговли и особой экономической зоной Ишимбая. Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве между муниципалитетом городского округа Урла Провинции Измир (Турецкая Республика) и администрацией Сибая. На форуме принято несколько важных решений. Так, в Уфе запланировано создание постоянно действующей дирекции форума для того, чтобы можно было вести системную работу в течение всего года. Кроме того, в проект резолюции форума вошло предложение о создании международного клуба предпринимателей стран-участниц ШОС и БРИКС.

В выступлении Ирек Ялалов отметил, что Совет Федерации принимает участие в различных мировых и общероссийских форумах, однако Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС находится вне поле зрения парламента.

По его словам, форум проходит уже в пятый раз и имеет немаловажное значение в развитии отношений стран ШОС и БРИКС.

Поэтому Ирек Ялалов попросил Валентину Матвиенко дать соответствующее указание, чтобы члены Совета Федерации более активно участвовали на этой площадке.

Теги: Ирек Ялалов
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