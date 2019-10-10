Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.09 ↑

EUR 71.45 ↓

10 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В УГНТУ прошло вручение именных стипендий студентам и аспирантам

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГНТУ

Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

10 октября в Уфимском государственном нефтяном техническом университете прошла церемония вручения дипломов студентам и аспирантам, удостоенным именных стипендий.

Торжество традиционно приурочено к празднованию Дня Республики, поэтому началось с краткого выступления декана факультета общенаучных дисциплин, профессора Александра Верещагина.

«В республике поддерживаются приоритетные направления развития экономики, – подчеркнул профессор Александр Верещагин. – В ней созданы все условия для получения качественного образования».

Поздравить студентов от имени правительства республики приехала первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ирина Голованова. Она приняла участие во вручении дипломов. Одиннадцать студентов и девять аспирантов были награждены дипломами стипендиатов главы Республики Башкортостан. 53 студента и четыре аспиранта, обучающиеся по приоритетным направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики стали стипендиатами президента и правительства Российской Федерации. Ещё 53 студента и два аспиранта получили дипломы стипендиатов Учёного Совета вуза и видных учёных УГНТУ.

«Мы вами гордимся, – сказал, обращаясь к стипендиатам, ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин. – Надеюсь, вы и в будущем проявите талант и упорство, добьётесь ещё больших успехов, и мы будем вами гордиться».

От имени награждённых аспирант механического факультета Валерий Пивоваров выразил глубокую благодарность преподавателям университета и научным руководителям и пообещал, что молодое поколение учёных Нефтяного не пожалеет сил на благо университета и республики.

Теги: УГНТУ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Авария на «ПОЛИЭФе»: прорвало резервуар со стоками
В Благовещенске на концерне «ПОЛИЭФ» вечером 9 октября произошло ЧП, сообщает МЧС по Башкирии. На одном из резервуаров, где хранились стоки, подлежащие
В башкирском Мичуринске построили депо для коммунальной и пожарной техники
В селе Мичуринск Шаранского района к Дню республики открыли теплый гараж для коммунальной и пожарной техники. Помещение построено на средства проекта «Р
В МВД Башкирии сообщили новые подробности массовой драки в травмпункте Стерлитамака
В Стерлитамаке в прошедшие выходные произошли сразу две кровавых разборки в развлекательных заведениях. Как сообщалось ранее, по первоначальным данным,
С 2020 года в Башкирии планируют ввести налог для самозанятых
В 2020 году Башкирия планирует присоединиться к четырем регионам страны, участвующим в эксперименте по введению налога для самозанятых граждан, или нало
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть