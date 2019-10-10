В УГНТУ прошло вручение именных стипендий студентам и аспирантам

Фото: пресс-служба УГНТУ





















Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

10 октября в Уфимском государственном нефтяном техническом университете прошла церемония вручения дипломов студентам и аспирантам, удостоенным именных стипендий.

Торжество традиционно приурочено к празднованию Дня Республики, поэтому началось с краткого выступления декана факультета общенаучных дисциплин, профессора Александра Верещагина.

«В республике поддерживаются приоритетные направления развития экономики, – подчеркнул профессор Александр Верещагин. – В ней созданы все условия для получения качественного образования».

Поздравить студентов от имени правительства республики приехала первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ирина Голованова. Она приняла участие во вручении дипломов. Одиннадцать студентов и девять аспирантов были награждены дипломами стипендиатов главы Республики Башкортостан. 53 студента и четыре аспиранта, обучающиеся по приоритетным направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики стали стипендиатами президента и правительства Российской Федерации. Ещё 53 студента и два аспиранта получили дипломы стипендиатов Учёного Совета вуза и видных учёных УГНТУ.

«Мы вами гордимся, – сказал, обращаясь к стипендиатам, ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин. – Надеюсь, вы и в будущем проявите талант и упорство, добьётесь ещё больших успехов, и мы будем вами гордиться».

От имени награждённых аспирант механического факультета Валерий Пивоваров выразил глубокую благодарность преподавателям университета и научным руководителям и пообещал, что молодое поколение учёных Нефтяного не пожалеет сил на благо университета и республики.