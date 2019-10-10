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10 октября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия удерживает первую строчку печального рейтинга по количеству пьяных преступников

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Башкирия второй год подряд удерживает первую строчку в общероссийском рейтинге по количеству преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По данным на август 2019 года, количество предварительно расследованных преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, достигло 8686.

Всего за этот период выявлено 37 тысяч 199 преступлений, установлено 16 тысяч 917 преступников. По этому показателю Башкортостан на седьмом месте рейтинга.

Было совершено 1994 преступления особой тяжести.

Башкирия в лидерах и по показателям преступлений по статье 285 — злоупотребление должностными полномочиями: на портале правовой статистики Генпрокуратуры зафиксировано 127 таких преступлений.

Не раскрыто 15 тысяч 569 преступлений (пятая строчка рейтинга).

Теги: рейтинг, преступность
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