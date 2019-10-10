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10 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стало известно, во сколько обошелся кандидатам на пост главы Башкирии каждый голос

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Стало известно, во сколько обошелся кандидатам на пост главы Башкирии каждый голос Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

«Башинформ» на основе официальной отчетности ЦИК Башкирии посчитал стоимость каждого голоса на выборах главы Башкирии. Первое место в рейтинге занял Радий Хабиров – каждый полученный голос обошелся ему в 29,5 рублей. Дороже всех — 118,6 рублей за голос, получилась кампания у Зульфии Гайсиной.

Как ранее рассказывал «Башинформ», прошедшие выборы стали одними из самых экономных за последние годы. По закону максимальный размер фонда кандидата – 200 миллионов рублей, штаб потратил вчетверо меньше. Большая часть этих средств, около 80%, ушло на изготовление и размещение рекламной продукции.

Выборы по пост главы республики прошли 19 сентября и поставили сразу несколько рекордов по явке. Как и ожидалось, с результатом более 80% победил врио главы региона Радий Хабиров.

Теги: выборы
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