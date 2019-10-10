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10 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдет третий Международный салон образования

ОБЩЕСТВО
Фото: Из архива. ИА «Башинформ»

В Уфе пройдет третий Международный салон образования Фото: Из архива. ИА «Башинформ»

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Уфимский международный салон образования «Новая субъективность образования» пройдет в столице Башкирии на площадке ВДНХ-Экспо с 6 по 9 ноября.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минобразования, запланировано проведение панельных дискуссий, круглых столов.

Мероприятие ориентировано на представителей сферы образования, бизнесменов, родителей и учащихся. Планируется, что салон смогут посетить более 15 тысяч участников. У будущих абитуриентов будет возможность проконсультироваться у специалистов приемных комиссий образовательных организаций высшего и профессионального образования о приемной кампании 2020/2021 учебного года.

Организаторы — Правительство Республики Башкортостан, Московский международный салон образования, Министерство образования РБ, Башкирская выставочная компания.

Теги: образование
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