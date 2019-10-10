Галина Лукина представит Республику Башкортостан на конкурсе красоты в Венесуэле

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Мисс Башкортостан — 2016, уфимка Галина Лукина представит республику на престижном международном конкурсе красоты Miss Grand International — 2019, который состоится в Венесуэле. Республика Башкортостан впервые участвует в этом конкурсе.

Конкурс входит в топ-5 самых масштабных и престижных beauty — соревнований планеты и соберет более 70 участниц со всего мира.

«Конкурсу всего семь лет, но он очень популярный и имеет многомиллионную армию фанатов по всему миру», — отметила руководитель модельного агентства «Мисс Башкортостан» Луиза Закирьянова.

Галина Лукина — успешная модель. Она окончила Башкирский государственный университет по специальности экономист. Девушка — победительница конкурса «Мисс Башкортостан-2016», обладательница Гран-при МКК «Мисс Бикини СНГ-2015», вице-Мисс бикини Мира-2015, Топ-10 «Мисс Европа-2015», Топ-15 «Мисс модель мира», победительница международного конкурса красоты «Face of the Universe 2017», а также посол мира между Башкортостаном и Южной Кореей.