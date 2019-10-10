Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ Александр Сидякин о ЧП на «ПОЛИЭФе»: «Никто никого здесь защищать не собирается» Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на встрече с журналистами 10 октября руководитель Администрации главы Башкортостана Александр Сидякин прокомментировал инцидент на предприятии «ПОЛИЭФ».

«Мы ситуацией в Благовещенске занимались всю ночь: ни сотрудники, ни я не ложились спать. И вице-премьер туда выезжал, и первый заместитель Администрации главы республики. Мы ситуацию отслеживаем от начала и до конца. Понятно, что на крупнейшем предприятии, одном из крупных налогоплательщиков в республике, крупнейшем в Благовещенском районе случилось происшествие. С первых минут мы создали штаб, из Уфы направили больше 60 единиц техники, с республиканских предприятий отправили несколько десятков единиц техники. Всю ночь мы работали над тем, чтобы откачать эту жидкость, которая выплеснулась из резервуара, выстраивали дополнительные препятствия по пути движения подземных вод и потока жидкости в сторону рек», — прокомментировал Александр Сидякин.

По его словам, каждые полтора часа проводится забор проб воды.

«Пока никаких отклонений нет и не выявлено ни в одной точке водозабора. С предприятия – топ-менеджеры здесь, заместители Комова здесь. В 17.00 часов под руководством Радия Хабирова будет проведено совещание. Мы готовим материалы. Что касается ущерба, пока не стоит забегать вперед. Будет дана оценка правоохранительных органов: по чьей вине это произошло, кто виновен. Есть процедуры, которые в законодательстве достаточно четко прописаны, никто никого здесь защищать не собирается: если кто виноват – должен нести ответственность. Пока констатирую: жертв нет, пострадавших, людей, которым причинен ущерб здоровью, тоже нет. Ущерб от воздействия на окружающую среду будет определен — работы ведутся. Пока какой-то угрозы уфимскому водозабору специалисты не наблюдают. Ситуацию на контроле мы держим. Все службы реагируют четко и слаженно. Оснований для введения ЧС нет. Оно введено внутри предприятия, но это их корпоративные процедуры. Нужно спокойно к этому относиться, мы даем правдивую информацию, основанную на данных химических и биохимических исследований, проведенных в лабораториях, готовы публиковать ее на страницах главы Башкирии и в СМИ», — пояснил руководитель Администрации главы Башкортостана.

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