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10 октября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Студенты и преподаватели УГНТУ сыграли товарищеские партии с лучшими шашистами мира

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

9 октября в ДК им. С. Орджоникидзе состоялась встреча студентов и преподавателей Уфимского государственного нефтяного технического университета с шестикратной чемпионкой мира Тамарой Тансыккужиной, заслуженным тренером России, чемпионом России, Казахстана и США Юрием Чертоком, победительницей финала Кубка Мира, вице-чемпионкой мира Айгуль Идрисовой и многократным чемпионом мира и Европы в составе сборной России Айнуром Шайбаковым.

Во встрече, посвященной 100-летнему юбилею Республики Башкортостан, принял участие и ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин.

«Сегодня наш университет стал площадкой для очень значимого мероприятия. У нас в гостях люди, которые являются гордостью нашей республики. Сегодня шашечная школа Республики Башкортостан, безусловно, лучшая в мире», – отметил Рамиль Назифович.

У участников встречи была уникальная возможность испытать свои силы и сыграть в шашки с заслуженными спортсменами: состоялся сеанс одновременной игры на ста досках, сопровождаемый интересными историями из жизни шашистов. Борьба разыгралась нешуточная. Студенты и преподаватели УГНТУ были в полной решимости не поддаваться чемпионам. Однако победить гроссмейстеров удалось лишь одной из них – студентке 2 курса технологического факультета Айгуль Саитовой. Ещё несколько представителей УГНТУ сыграли с чемпионами мира по шашечному спорту вничью. Среди них – студент 1 курса ГНФ Валерий Рассказов: на протяжении всей непростой игры с Айгуль Идрисовой молодому человеку удалось удерживать преимущество и закончить игру с равным счетом.

«Я не умею хорошо играть в шашки, но я умею думать», – признался студент.

Приняли участие в шашечном поединке и будущие чемпионы – воспитанники центра детского (юношеского) технического творчества «Вектор» под руководством своего тренера ­– Халяфа Бикбулатова. Примечательно, что самому юному шашисту, сыгравшему с чемпионами мира, Мирону Иванову – всего 4 года.

В завершение захватывающего мероприятия гости вручили участникам подарки: книги международного мастера Юрия Чертока и мастера Евграфа Зубова «Любителю шашек», а также «Учебник шашечной игры» под редакцией международных гроссмейстеров Тамары Тансыккужиной и Алексея Чижова, международного мастера Айнура Шайбакова и мастера Евграфа Зубова.

Теги: УГНТУ, шашки
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