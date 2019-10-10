Фото: проект Золотые руки Белебеевский район присоединился к профориентационному проекту «Золотые руки» Фото: проект Золотые руки

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Белебеевский район присоединился к республиканскому профориентационному проекту «Золотые руки». В частности, о своем участии в программе заявили Юго-западный межрайонный центр занятости населения, Управление образования района, Белебеевский колледж механизации и электрификации, Белебеевский гуманитарно-технический колледж, Белебеевский медицинский колледж.

Напомним, что пилотный проект индустриальной школы «Алтын кулдар» или «Золотые руки» зародился в Туймазинском индустриальном техникуме, где учащиеся осваивают рабочие специальности. Главная его цель — привлечение школьников к освоению профессий, востребованных на рынке труда, и информирование о потенциальных работодателях.

«На сегодняшний день в проекте участвуют двенадцать городов и районов республики, каждый из которых внесет свой вклад в дальнейшее развитие профессионального самоопределения дошкольников, школьников и студентов», — рассказал «Башинформ» координатора проекта, руководителя Ресурсного центра Туймазинского индустриального колледжа Олег Гайсин.

В рамках проекта, совместно с отделами образования, колледжами, социальными партнерами, ячейками партии «Единая Россия» на местах, внедряется система, которая позволяет учащимся определится с будущей профессией еще в раннем возрасте.

Стоит также отметить, что средства на реализацию проекта выделены социальными партнерами и частными спонсорами.