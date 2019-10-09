Полицейские музыканты дали концерт в пригородной Алексеевке

Фото: МВД по РБ













Фото: МВД по РБ

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Музыканты в погонах из МВД по Башкирии дали благотворительный концерт в Доме культуры поселка Алексеевка Уфимского района. Мероприятие организовал Культурный центр республиканского МВД. Акцию назвали «Дни правопорядка». Представитель отдела кадров рассказала зрителям о работе в полиции и пригласила желающих попробовать устроиться на службу. Сотрудники кинологического центра продемонстрировали, что умеют служебные собаки. Оркестр и солисты представили микс из классической музыки и популярных композиций. По признанию зрителей, они и не догадывались, что за форменными мундирами могут скрываться настоящие музыканты-виртуозы.