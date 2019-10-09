Фото: автор «Однозначно» понимай дорожные знаки: Башкирия присоединилась к масштабной социальной акции Фото: автор

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкирии ведется активная работа по недопущению автоаварий со смертельным исходом: устанавливаются дорожные знаки, ограничивающие скорость движения, и камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, проводятся акции, обучающие семинары и профилактические рейды. В октябре Башкортостан присоединился к федеральному проекту «Однозначно», став 14-м субъектом страны по проведению социальной кампании.

На пресс-конференции в медиацентре «Россия» 9 октября руководитель экспертного центра «Движение без опасности» Валентина Кульбицкая подробно рассказала о сути проекта.

«Главная задача кампании, равно как и самого федерального проекта, состоит в том, чтобы снизить количество дорожно-транспортных происшествий и жертв среди участников дорожного движения – водителей, пассажиров, пешеходов, — сообщила спикер. — По данным исследований, водители забыли, что дорожные знаки называются «Ограничение максимальной скорости»: каждый третий автолюбитель знаком с заблуждением, что к числу на дорожном знаке можно прибавлять 5-19 км/час без наказания и штрафа. Решению проблем понимания дорожных знаков и посвящена социальная кампания «Однозначно». Она сконцентрирована на проблематике нарушений скоростного режима, опасности нештрафуемого превышения, которое представляет угрозу здоровью и жизни граждан. Кампания создаст культуру поведения всех категорий участников дорожного движения».

Партнером акции в Башкортостане выступает региональная Госавтоинспекция. Начальник ведомства Динар Гильмутдинов подчеркнул, что безопасность дорожного движения является одной из главных социально-экономических задач государства.

«Главный приоритет социальной кампании – это довести до нашего населения, что правила дорожного движения нужно соблюдать всегда, — сообщил он. – Сегодня одна из основных причин ДТП является человеческий фактор. Водитель знает, что стоит знак ограничения скорости «60 км/ч», но превышает, несмотря на ПДД. Также бытует понятие, что сотрудник ГИБДД – это тиран на дороге. Но у ГИБДД нет задачи наказывать, мы хотим снизить количество ДТП на дорогах».

Проект задействует федеральные и региональные телеканалы, радиостанции и интернет-ресурсы, печатные и электронные СМИ, где будут созданы регулярные просветительские рубрики. Также образовательные, профилактические и информационные мероприятия пройду в детских садах, школах, парках, автошколах, МФЦ, автозаправках, пешеходных переходах, санаториях, базах отдыха, вузах и ссузах.

Широкомасштабная акция «Однозначно» является одним из ключевых инструментов выполнения поручений президента России в ходе федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который воплощает в жизнь Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России при поддержке экспертного центра «Движение без опасности».