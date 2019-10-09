Фото: Олег Яровиков Новыми депутатами Госсобрания Башкирии стали президент ТПП и менеджер по персоналу Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент Торгово-промышленной палаты республики Тимур Хакимов и менеджер по персоналу ООО «ЧОА Фараон» Максим Власенко вошли в состав Госсобрания Башкортостана. На ближайшем пленарном заседании депутатскому корпусу предстоит принять решение о распределении новых депутатов по постоянным комитетам.

«Депутатский корпус обновился без проведения дополнительных выборов. Тимур Хакимов и Максим Власенко получили мандаты Суфии Зидихановой из «Единой России» и Айгуль Ханафиной из ЛДПР, которые досрочно сложили депутатские полномочия по собственному желанию в сентябре. Обе были избраны по единому республиканскому округу. Процедура дополнительных выборов в таких случаях не предусмотрена», — прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев

Решение о замене принималось на партийном уровне. В итоге «Единая Россия» приняла решение передать мандат Тимуру Хакимову, ЛДПР — Максиму Власенко.

Тимур Хакимов ранее уже был депутатом Государственного Собрания предыдущего созыва. Он также избирался депутатом городского Совета Уфы. В настоящее время работает президентом Торгово-промышленной палаты Башкортостана. Тимур Хакимов родился 19 марта 1984 года в Кумертау. В 2006 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». С 2013 по 2014 год обучался в аспирантуре АО НПФ «Геофизика» по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Кандидат технических наук. Трудовую деятельность начал в 2006 году дефектоскопистом отдела диагностики ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», в 2007-2008 годах работал инженером отдела диагностики ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис».

2008-2015 — генеральный директор ООО НПО «ОргНефтеГаз». С 2015 года — председатель Совета директоров ООО НПО «ОргНефтеГаз». В 2018 году был избран президентом ТПП Башкортостана.

Максим Власенко пришел в республиканский парламент впервые. Родился в 1976 году. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет и Институт экономических преобразований и управления рынком. Работал на разных должностях в ООО «Оракул», ООО «Продкорм-БР», ООО «Запсибресурсы», ООО «Башремждстрой», ООО «БашСнабКомплект». В настоящее время работает менеджером по персоналу в ООО «ЧОА Фараон».