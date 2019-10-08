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8 октября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе на крыше печально известного долгостроя влюбленные устроили фотосессию

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на крыше печально известного долгостроя влюбленная пара устроила фотосессию. Двое молодых людей 6 октября, преодолев железный забор, проникли на территорию недостроенной многоэтажки на улице Кирова. Девушка легла на край крыши, а молодой человек старательно ловил ракурсы, чтобы сделать хорошие снимки. Увлеченная парочка даже и не подозревала, что их экстрим-фотосессия попала в объектив аппарата фотографа агентства «Башинформ».

По словам местных жителей, на территории долгостроя осталось только устраивать квесты и снимать фильмы ужасов.

Дурную славу многоэтажная постройка приобрела несколько лет назад: здесь происходят постоянные поджоги, ЧП с подростками, голодовки дольщиков, даже случай суицида. Агентство «Башинформ» не раз сообщало о данных инцидентах. В прошлом году вокруг территории долгостроя появился забор. Временно он сдерживал желающих «изучить» заброшенную стройку, но летом этого года кирпичная многоэтажка вновь стала притягивать школьников и маргинальные личности. Судьба «дома смерти» (так в народе прозвали этот долгострой — прим. ред.) не решается уже несколько лет: инвестор и генподрядчик были признаны мошенниками, после чего оказались в местах лишения свободы. Здание обещают достроить, но когда — вопрос остается открытым.

Теги: долгострой
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