В Уфе пройдет III Международный фестиваль «Малый Нуреевский»

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

С 31 октября по 2 ноября на базе Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуреева пройдет III Международный фестиваль «Малый Нуреевский». Конкурс проводится один раз в три года.

Фестиваль «Малый Нуреевский» вызывает большой интерес среди профессиональных балетных школ, ведущих подготовку артистов балета. Участники фестиваля — представители лучших школ России, Латвии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Японии.

Как сообщает «Культурный мир Башкортостана», почетными гостями творческого форума станут главный редактор журнала «Балет» Валерия Уральская, генеральный директор Международной федерации балетных конкурсов, вице-президент Международного союза деятелей хореографии, член жюри многих междугородных и национальных музыкальных и балетных конкурсов в СССР, в России и за рубежом Сергей Усанов, а также бывший танцовщик Гранд Опера, долгое время работавший под руководством Рудольфа Нуреева, директор балетной труппы Оперы Бордо Шарль Жюд.