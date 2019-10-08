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В башкирском Благовещенске вновь зарегистрирована утечка химикатов

ОБЩЕСТВО
Фото: скрин видео

В башкирском Благовещенске вновь зарегистрирована утечка химикатов Фото: скрин видео

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В минувшие выходные жители Благовещенска обнаружили утечку химикатов недалеко от дамбы на реке Потеха. Член Совета по правам человека Башкирии Сергей Жуков выехал на место и опубликовал видео в социальных сетях, подтверждающее загрязнение территории непонятными веществами. Из колодцев рядом доносится запах химии, на земле лежит пена.

Автор видео утверждает, что это загрязнения — из сетей завода «Полиэф», который находится рядом и является крупнейшим в России производителем терефталевой кислоты — основы для изготовления пищевой упаковки и пластиковых бутылок.

Предприятие прокомментировало изданию «АиФ-Уфа» информацию о загрязнении территории. Как следует из сообщения, загрязнение произошло из-за превышения уровня слива очищенных стоков в технологических колодцах в результате некорректной работы насоса.

«По предварительным оценкам, площадь разлива технологической пены составляет 15 квадратных метров, — говорится в сообщении пресс-службы компании. — Рисков для окружающей среды, распространения по рельефу местности не возникло».

В настоящее время прилегающая к колодцам территория очищена.

Напомним, в августе предприятие «Полиэф» стало источником загрязнения химическими веществами реки Изяк﻿ в Благовещенском районе. Через неучтенную на заводских схемах трубу предприятия, загрязненные стоки от промывки оборудования попали в ручей Казмышла, а оттуда — в реку Изяк, где погибла вся рыба.

Как сообщало агентство «Башинформ», в республике к концу 2024 года запланирована экологическая реабилитация пруда на реке Потеха﻿ в Благовещенске, в котором также не водится рыба.

Теги: экология, река Потеха
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