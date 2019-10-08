Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров назвал нацпроекты Путина беспрецедентной возможностью для рывка Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал реализацию национальных проектов беспрецедентной возможностью для качественного рывка региона.

«В нашей работе мы должны руководствоваться, прежде всего, нацпроектами президента России Владимира Путина. Каждый из вас в своей отрасли должен четко располагать цифрами, понимать значение, этапы, дорожную карту, достижение целевых показателей по нацпроектам, — обратился к участникам Инвестиционного совета Башкортостана Радий Хабиров. — Нацпроекты президента — это беспрецедентная возможность сделать действительно рывок».

По словам руководителя республики, он не решился бы подписывать указ о стратегических направлениях социально-экономического развития Башкортостана, брать на себя ответственность и обязательства перед жителями, но «я просто понимаю, что этот документ является продолжением тех дел и той работы, которую мы делаем в рамках национальных проектов».

«Все вполне реально и достижимо. Конечно, добиться 2 трлн рублей ВРП, 4 млн тонн зерна в год — очень амбициозная задача, будет непросто. Но если мы не будем ставить перед собой серьезные цели, тогда не двинемся с места. Вполне допускаю, что где-то мы, возможно, споткнемся. Придется объяснять, почему это произошло. Но тем менее, этот указ — нормативно-правовой документ, прошу ему следовать и выполнять», — резюмировал на заседании в республиканском правительстве Радий Хабиров.

Как сообщало агентство «Башинформ», «пятилетний» указ главы региона охватывает большинство отраслей экономики и направлений социально-экономического развития Башкортостана. Условно его можно разделить на две ключевые составляющие — демографическую и экономическую.

Так, по демографии поставлена задача за ближайшие пять увеличить рост численности постоянно проживающее на территории населения республики до 4,1 млн человек.

Что касается экономического блока, то здесь поставлена задача увеличить объем валового регионального продукта (ВРП) с 1,5 до 2 трлн рублей.

«Здесь предстоит проделать колоссальную работу, — отметил на заседании Инвестиционного совета Башкортостана исполняющий обязанности вице-премьера республиканского правительства Андрей Назаров. — ВРП — это не абстрактная цифра. Более 65 процентов — это реальный сектор экономики. Чтобы его увеличить, нужны дополнительные инвестиции. В целом, сегодня доля инвестиций в ВРП составляет 17,8%. По нашим подсчетам, необходимо довести ее до 25%. Инвестиций в основной капитал сегодня — 270 млрд рублей. Задача по указу — увеличить их, как минимум, до 500 млрд рублей».

При этом понадобится в два раза увеличить темпы экономики региона. Сегодняшние темпы экономики не дадут возможности реализовать намеченные планы, констатировали на заседании.

Указ о стратегических направлениях социально-экономического развития Башкортостана предусматривает также строительство более 700 различных объектов, большинство из которых — социальные.

Кроме того, обеспеченность жильем в республике планируется увеличить с существующих 24 до 27,7 квадратного метра на человека. Капитально отремонтировать более 3 тысяч многоквартирных домов.

Развитие агропромышленного комплекса Башкортостана предусматривает строительство 21 молочно-товарной фермы, 10 откормочных площадок на 50 тысяч скотомест, 10 оптово-распределительных центров по хранению, переработке и реализации сельхозпродукции, закупку 3 тысяч тракторов и 1,5 тысячи комбайнов.

Не осталось без внимания и развитие транспортной системы. В числе запланированных объектов — строительство трех основных мостовых переходов, грузового и речного порта «Агидель», расширение дороги Уфа-Оренбург, ремонт 560 километров уличных городских дорог.

Также планируется увеличить численность субъектов малого и среднего предпринимательства (СМП) со 130 до 170 тысяч.

Для этого сейчас в регионе создаются две особые экономические зоны, которые должны дать не менее 3 тысяч новых рабочих мест.

В пяти уже имеющихся ТОСЭР планируется привлечь еще более 100 новых резидентов с созданием 6,5 тысячи новых высокопроизводительных рабочих мест.

Кроме того, в планах республиканского правительства — создание 50 технопарков. В сельском хозяйстве планируется вовлечь 20 тысяч жителей Башкортостана в 500 сельскохозяйственных кооперативов. Число компаний, работающих на экспорт, планируется увеличить до 1,4 тысячи. Это будет сделано для того, что вдвое нарастить объем несырьевого экспорта.

«Мы формируем сейчас самые уникальные условия для работы в Российской Федерации. Уверены, что в Башкортостане будет работать безопасно, комфортно и выгодно», — подытожил исполняющий обязанности вице-премьера правительства республики Андрей Назаров.