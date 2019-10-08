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Уфа избавляется от маршруток с газовыми баллонами на крышах

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Уфа избавляется от маршруток с газовыми баллонами на крышах Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

8 октября на оперативном совещании в администрации Уфы сообщили, что в целях безопасности пассажиров планируется полностью убрать из эксплуатации маршрутные автобусы типа «ПАЗ» с самостоятельно установленными газовыми баллонами на крышах.

По словам начальника Управления транспорта и связи Ильдара Юланова, летом в городе было 117 таких пассажирских маршруток. На сегодняшний день остается один. До 30 октября «пазики» с газовыми баллонами должны исчезнуть совсем.

«Работа проводится на всех автобусах без учета транспортных средств «Башавтотранса», которые используют газобаллонное оборудование заводского производства», — добавил Ильдар Юланов.

Как сообщало агентство «Башинформ», 6 октября в столице Башкирии в автобусе произошёл хлопок газовоздушной смеси. Пострадали три человека.

Проблему опасности пассажирских перевозок на автобусах с газовыми баллонами на крышах в Уфе поднимал еще год назад Глава Башкирии.

Теги: транспорт, пассажирские перевозки
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