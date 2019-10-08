В Башкирии после проверки прокуратуры заблокировали 123 запрещенных сайта

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии после проверки прокуратуры Нуримановского района заблокировали 123 сайта с запрещенной информацией. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

На интернет-страницах пользователям предоставлялась возможность купить паспорта граждан России, водительские удостоверения, медицинские справки, электроудочки, магниты для искажения показаний счетчиков услуг ЖКХ, а также редких видов животных, занесенных в Красную Книгу.

Ресурсы находились в открытом доступе для просмотра неограниченным кругом пользователей.

После вмешательства прокуратуры доступ к 123 интернет-сайтам заблокирован.

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